Перекрытие дорог в Москве 4 ноября 2024

Где ограничат движение во время ремонта дорог
Автомобильное движение 4 ноября 2024 года ограничат по одной или двум полосам, в зависимости от конкретного времени, на улице Тагильской и на Открытом шоссе. На данных участках дороги запланировано проведение работ по ремонту коммуникаций. Восстановление движения в полном объеме произойдет не ранее 28 декабря 2024 года.
4 ноября сохранятся ограничения на движение автомобилей по участку Шелепихинской набережной. Автомобилистам придется соблюдать действующие запреты на проезд по перекрытой полосе до 25 августа 2025 года.
На Большой Никитской улице, а также в Леонтьевском переулке, 4 ноября продолжат действовать ограничения, введенные в связи с ремонтом исторических зданий. Восстановление проезда автомобилей в полном объеме запланировано здесь на 26 апреля 2025 года.
В список столичных дорог, где ожидается перекрытие движения 4 ноября, вошла и Фрунзенская набережная. Здесь продолжаются работы по ремонту коммуникаций. Ограничения на проезд машин снимут только к 20 мая 2025 года.
Объездные маршруты
Несмотря на проведение работ и введенные в связи с этим ограничения дорожного движения, на всех перечисленных выше улицах работают отдельные полосы. Московские автомобилисты могут проехать по остающимся 4 ноября свободными полосам, либо воспользоваться для проезда параллельными улицами.