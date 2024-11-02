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Перекрытие дорог в Москве 4 ноября 2024

4 ноября 2024 года произойдет перекрытие дорог в городе Москве из-за проведения ремонтных и реставрационных работ, сообщает телеграм-канал столичного департамента транспорта.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Ремонтные работы на дороге.
Источник: Shutterstock

Где ограничат движение во время ремонта дорог

Автомобильное движение 4 ноября 2024 года ограничат по одной или двум полосам, в зависимости от конкретного времени, на улице Тагильской и на Открытом шоссе. На данных участках дороги запланировано проведение работ по ремонту коммуникаций. Восстановление движения в полном объеме произойдет не ранее 28 декабря 2024 года.

Схема ограничения движения на пересечении Тагильской улицы и Открытого шоссе.
Источник: Телеграм-канал московского департамента транспорта

4 ноября сохранятся ограничения на движение автомобилей по участку Шелепихинской набережной. Автомобилистам придется соблюдать действующие запреты на проезд по перекрытой полосе до 25 августа 2025 года.

Схема ограничения движения на Шелепихинской набережной.
Источник: Телеграм-канал московского департамента транспорта

На Большой Никитской улице, а также в Леонтьевском переулке, 4 ноября продолжат действовать ограничения, введенные в связи с ремонтом исторических зданий. Восстановление проезда автомобилей в полном объеме запланировано здесь на 26 апреля 2025 года.

Схема ограничения движения в Леонтьевском переулке.
Источник: Телеграм-канал московского департамента транспорта

В список столичных дорог, где ожидается перекрытие движения 4 ноября, вошла и Фрунзенская набережная. Здесь продолжаются работы по ремонту коммуникаций. Ограничения на проезд машин снимут только к 20 мая 2025 года.

Схема ограничения движения в районе Фрунзенской набережной.
Источник: Телеграм-канал московского департамента транспорта

Объездные маршруты

Несмотря на проведение работ и введенные в связи с этим ограничения дорожного движения, на всех перечисленных выше улицах работают отдельные полосы. Московские автомобилисты могут проехать по остающимся 4 ноября свободными полосам, либо воспользоваться для проезда параллельными улицами.