Перекрытие дорог в Москве 4 ноября 2024

Автомобильное движение 4 ноября 2024 года ограничат по одной или двум полосам, в зависимости от конкретного времени, на улице Тагильской и на Открытом шоссе. На данных участках дороги запланировано проведение работ по ремонту коммуникаций. Восстановление движения в полном объеме произойдет не ранее 28 декабря 2024 года.