Более 170 деревень без света и пострадавшие автомобили. Что натворил ветер в Беларуси 1 ноября

Больше всего от непогоды досталось Витебской области. Пострадавших нет.
По информации МЧС, за 1 ноября зафиксировали 41 случай падения деревьев в разных областях страны. Поваленными деревьями повреждены не только линии электропередачи, но и семь автомобилей. Еще две машины повреждены сорванным металлическим элементом облицовки фасада многоэтажки.
В субботу, 2 ноября, сильный шквалистый ветер на территории страны также привел к падению деревьев на провода, их обрыву и повреждению опор. Местами порывы ветра достигали 21−24 м/с. По данным «Белэнерго», на 13:00 восстановительные работы продолжались в 92 населенных пунктах.