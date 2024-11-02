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Более 170 деревень без света и пострадавшие автомобили. Что натворил ветер в Беларуси 1 ноября

Шквалистый ветер в пятницу, 1 ноября, оставил без света 171 населенный пункт. Об этом рассказали в ГПО «Белэнерго».

Сейчас в Олбани: +8° 4 м/с 76% 763 мм рт. ст. +10°
Источник: МЧС

Больше всего от непогоды досталось Витебской области. Пострадавших нет.

По информации МЧС, за 1 ноября зафиксировали 41 случай падения деревьев в разных областях страны. Поваленными деревьями повреждены не только линии электропередачи, но и семь автомобилей. Еще две машины повреждены сорванным металлическим элементом облицовки фасада многоэтажки.

В субботу, 2 ноября, сильный шквалистый ветер на территории страны также привел к падению деревьев на провода, их обрыву и повреждению опор. Местами порывы ветра достигали 21−24 м/с. По данным «Белэнерго», на 13:00 восстановительные работы продолжались в 92 населенных пунктах.

МЧС