Более 170 деревень без света и пострадавшие автомобили. Что натворил ветер в Беларуси 1 ноября

По информации МЧС, за 1 ноября зафиксировали 41 случай падения деревьев в разных областях страны. Поваленными деревьями повреждены не только линии электропередачи, но и семь автомобилей. Еще две машины повреждены сорванным металлическим элементом облицовки фасада многоэтажки.