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Штормовой ветер надвигается на Севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье, 3 ноября, ожидается штормовой ветер с порывами до 22 м/с. Об опасной погоде предупреждает пресс-служба городского управления МЧС России.

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Источник: РИА "Новости"

«Синоптики сообщают, что в ночь на 3 ноября в Севастополе ожидается северный ветер силой 17−22 м/с», — сообщают в ведомстве.

В этой связи спасатели просят не находиться под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор линий электропередачи, вблизи рекламных щитов, а также на выходить на побережье или в море.

В Крым резкое похолодание придет уже в субботу вечером. В республике также прогнозируется сильный веер с порывами до 25 м/с. Кроме того, МЧС предупреждает о сильном похолодании.