Штормовой ветер надвигается на Севастополь

«Синоптики сообщают, что в ночь на 3 ноября в Севастополе ожидается северный ветер силой 17−22 м/с», — сообщают в ведомстве.
В этой связи спасатели просят не находиться под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор линий электропередачи, вблизи рекламных щитов, а также на выходить на побережье или в море.
В Крым резкое похолодание придет уже в субботу вечером. В республике также прогнозируется сильный веер с порывами до 25 м/с. Кроме того, МЧС предупреждает о сильном похолодании.