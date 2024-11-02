Милиция поймала 12-летних самокатчиков, гонявших по дорогам Барановичей

Добавим, что несовершеннолетним в возрасте до 14 лет разрешено ездить на самокатах, велосипедах, гироскутерах только в пределах пешеходных жилых зонах. Выезжать на дорогу или пересекать проезжую часть без сопровождения взрослых категорически запрещено.