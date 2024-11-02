Олбани
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Милиция поймала 12-летних самокатчиков, гонявших по дорогам Барановичей

В Барановичах милиция поймала 12-летних самокатчиков, которые катались по проезжей части.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители поделились кадрами, снятыми видеорегистратором: на видео видно, как двое детей, которые едут вместе на одном самокате, мчатся по проезжей части.

Милиционеры сообщили, что уже установили личности нарушителя и пассажира.

«За рулем самоката находился 12-летний учащийся седьмого класса, пассажир — его ровесник. С ребятами проведена профилактическая беседа», — отметили правоохранители.

Добавим, что несовершеннолетним в возрасте до 14 лет разрешено ездить на самокатах, велосипедах, гироскутерах только в пределах пешеходных жилых зонах. Выезжать на дорогу или пересекать проезжую часть без сопровождения взрослых категорически запрещено.

Ранее мы писали о том, что в воскресенье в Беларуси вполне может выпасть снег (картину дополнит порывистый ветер).