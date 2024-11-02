Милиция поймала 12-летних самокатчиков, гонявших по дорогам Барановичей

Правоохранители поделились кадрами, снятыми видеорегистратором: на видео видно, как двое детей, которые едут вместе на одном самокате, мчатся по проезжей части.
Милиционеры сообщили, что уже установили личности нарушителя и пассажира.
«За рулем самоката находился 12-летний учащийся седьмого класса, пассажир — его ровесник. С ребятами проведена профилактическая беседа», — отметили правоохранители.
Добавим, что несовершеннолетним в возрасте до 14 лет разрешено ездить на самокатах, велосипедах, гироскутерах только в пределах пешеходных жилых зонах. Выезжать на дорогу или пересекать проезжую часть без сопровождения взрослых категорически запрещено.
Ранее мы писали о том, что в воскресенье в Беларуси вполне может выпасть снег (картину дополнит порывистый ветер).