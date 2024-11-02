«Чай будешь, сейчас домой поедем»: В Омске полицейские вернули потерявшегося ребенка бабушке

В Омске полицейские нашли 10-летнего мальчика, который приехал из Марьяновского района и потерялся на улице. О пропаже мальчика чуть ранее сообщила бабушка, которая и рассказала, что малыш пропал в районе проспекта Комарова. Незамедлительно экипажам ДПС была разослана ориентировка на ребенка. Малыш убежал от бабушки и потерялся в незнакомом городе. Заплаканного ребенка на парковке у торгового центра нашли полицейские и предложили горячий чай. Лейтенанты полиции Александр Быков и Дмитрий Лопатин сообщили, что с мальчиком все в порядке и передали его родным.
Инспектор по делам несовершеннолетних провела с семьёй профилактическую беседу и вручила ребёнку памятку о правилах безопасного поведения на улице. Ранее редакция «Комсомольской правды в Омске» сообщила подробности о расследовании дела об убийстве пропавшей в Омске школьницы из Москвы.
Фото: УМВД России по Омской области.