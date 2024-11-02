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Сделала больше 60 переводов: Бывшую госслужащую из Ростовской области осудили за финансирование ВСУ

В Ростове вынесли приговор экс-сотруднице госучреждения, отправившей 330 тысяч для ВСУ.
Источник: Комсомольская правда

Ростовский областной суд вынес приговор бывшей сотруднице государственного учреждения. Ее обвиняли в финансировании вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Суд установил, что с мая 2018 года женщина сделала более 60 переводов на украинские счета. По данным ФСБ, обвиняемая осознавала, что деньги пойдут на покупку обмундирования и амуниции, снабжения конкретных подразделений ВСУ.

— Эти подразделения с 2016 года проводили карательные операции в рамках «АТО», а с 24 февраля 2022 года ведут боевые действия против Вооруженных Сил Российской Федерации, участвуют в обстрелах объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР, — рассказали в ведомстве.

Экс-госслужащую приговорили к 12 годам колонии. Алексей БУЛАТОВ.

Когда правда вскрылась, в отношении экс-госслужащей возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена». На днях суд признал ее виновной и приговорил к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, в сентябре в Ростове задержали женщину, подозреваемую в финансировании ВСУ. По данным силовиков, после 24 февраля 2022 года ростовчанка не раз отправляла деньги знакомой гражданке Украины. При этом она знала, что получательница собирает средства на технику и вещи для ВСУ. В отношении задержанной также возбудили уголовное дело по статье «Госизмена».