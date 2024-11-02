Сделала больше 60 переводов: Бывшую госслужащую из Ростовской области осудили за финансирование ВСУ

Напомним, в сентябре в Ростове задержали женщину, подозреваемую в финансировании ВСУ. По данным силовиков, после 24 февраля 2022 года ростовчанка не раз отправляла деньги знакомой гражданке Украины. При этом она знала, что получательница собирает средства на технику и вещи для ВСУ. В отношении задержанной также возбудили уголовное дело по статье «Госизмена».