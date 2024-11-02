Сочи и Краснодар получат деньги на строительство вытрезвителей до конца

О том, что в Краснодарском крае могут появиться вытрезвители, говорили минувшим летом депутаты ЗСК. На пленарном заседании, они приняли решение, открыть такие центры в Сочи и Краснодаре.
Тогда сообщалось, что финансирование организаций будет осуществляться за счет субвенций из регионального бюджета. А на их открытие и организацию в первый год потребуется порядка 145 миллионов рублей, для полноценного функционирования нужно еще 35 миллионов ежегодно. Вытрезвители помогут уменьшить число преступлений и обезопасить непосредственного выпивших людей.
Известно, что на строительство вытрезвителей в Сочи и Краснодаре деньги выделят до конца года.
— Закон о внесении изменений в краевой бюджет подписали в конце октября. На основании соглашений мы в муниципалитеты доведем финансирование. Средства будут перечислены до конца года, — сообщили в министерстве труда и социального развития Краснодарского края.
После того, как Сочи и Краснодар получат деньги на вытрезвители, начнется проектирование и строительство зданий.
Где получить помощь?
В минтруда и соцзащиты региона добавили, что в крае есть организации, в которые жители могут обратиться самостоятельно. Например, в Краснодаре работает Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства. Отделение мобильной помощи ежедневно выезжает по маршрутам в поисках бездомных. В осенне-зимний период на базе отделения мобильной помощи организована работа «мобильных пунктов обогрева». К железнодорожному вокзалу, кооперативному рынку, кафедральному собору по графику предоставляется горячий чай, гуманитарная помощь, в случае добровольного согласия бездомных забирают в Центр. Социальное обслуживание предоставляется бесплатно.
Кроме того, в городах края действуют четыре отделения ночного пребывания на базе государственных бюджетных учреждений соцобслуживания Краснодарского края — 28 мест в городе Новороссийске, 20 мест Кропоткине и по 15- Курганинске и Туапсе.
КОНКРЕТНО.
Отделения ночного пребывания, которые оказывают помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, находятся по адресам:
Кавказский район — Кропоткин, ул. Красноармейская, д. 111, телефон: +7 (86138) 7−30−55;
Курганинский район — Курганинск, ул. Матросова, 130а, телефон: +7 (86147) 2−78−26;
Новороссийск — ул. Видова/Гладкова, д. 24/2, телефон:
Туапсе — ул. Маршала Жукова, д. 6а, телефон: +7 (86167) 2−11−54.
В Центрах оказывают помощь в полустационарной форме, максимальное время непрерывного пребывания бездомны, как правило, составляет 12 часов.
Режим работы — с 18.00 до 8.00 часов, прием — ежедневно с 18.00, выход получателей социальных услуг — с 6.00 до 8.00 часов.
Бездомным и гражданам, оказавшимся в трудной ситуации в Центрах помогают также с восстановлением документов, оказывают содействие в установлении группы инвалидности, назначении пенсии, в предоставлении мер социальной поддержки и оформлении в стационарные организации социального обслуживания Краснодарского края.
Социальные услуги оказываются при условии добровольного согласия гражданина на их получение и при наличии свободных мест в организациях социального обслуживания.