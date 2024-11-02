Сочи и Краснодар получат деньги на строительство вытрезвителей до конца

В минтруда и соцзащиты региона добавили, что в крае есть организации, в которые жители могут обратиться самостоятельно. Например, в Краснодаре работает Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства. Отделение мобильной помощи ежедневно выезжает по маршрутам в поисках бездомных. В осенне-зимний период на базе отделения мобильной помощи организована работа «мобильных пунктов обогрева». К железнодорожному вокзалу, кооперативному рынку, кафедральному собору по графику предоставляется горячий чай, гуманитарная помощь, в случае добровольного согласия бездомных забирают в Центр. Социальное обслуживание предоставляется бесплатно.