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Автоматическая система фиксаций проезда на красный свет тестируется в Минске

В Минске тестируется автоматическая система фиксаций проезда на красный свет.

Источник: Комсомольская правда

В Минске проходит тестирование электронной системы, которая фиксирует факты нарушений водителями требований сигналов дорожных светофоров, а также факты проезда на красный свет.

«Теперь автомобили недобросовестных водителей, спешащих выехать на перекресток в последние секунды перед включением красного сигнала, будут фиксироваться видеокамерами», — проинформировали в милиции.

К слову, пилотный проект апробируется на перекрестке улиц М. Богдановича и Широкой. За последний месяц было выявлено около 20 случаев соответствующих правонарушений.

Ранее мы писали о том, что в Барановичах милиция поймала 12-летних самокатчиков, которые катались по проезжей части (тут про это).