Конкурс «Классный учитель-2024» завершился в Иркутской области

— Школа для меня — это моя дорога и любовь, мой путь к счастью, где вместе с детьми я познаю мир, учу их и учусь сама, ищу новое и внедряю в свою деятельность. Этот путь нелёгкий и очень ответственный, и в этом — счастье и смысл моей жизни. И главное: мне доверяют самое дорогое в жизни — детей! — рассказывает о своей работе Оксана Иванова.