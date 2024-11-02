Конкурс «Классный учитель-2024» завершился в Иркутской области

В Иркутской области завершился конкурс «Классный учитель — 2024». На протяжении двух месяцев люди со всех уголков региона голосовали за любимых педагогов, переживали и ждали победы вместе с ними. В ночь на 2 октября завершился прием голосов и теперь известны имена тройки лидеров: Оксана Иванова из Нижнеудинска, Ксения Алексеева из Усть-Кута и Русалина Мухамадеева из поселка Новонукутский.
— Школа для меня — это моя дорога и любовь, мой путь к счастью, где вместе с детьми я познаю мир, учу их и учусь сама, ищу новое и внедряю в свою деятельность. Этот путь нелёгкий и очень ответственный, и в этом — счастье и смысл моей жизни. И главное: мне доверяют самое дорогое в жизни — детей! — рассказывает о своей работе Оксана Иванова.
Участие в конкурсе приняли больше 50 педагогов. Тройку лидеров теперь ждет торжественное награждение в Иркутске.