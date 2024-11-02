Апелляционный суд США оправдал Эда Ширана в деле о плагиате песни Марвина Гэя

Суд постановил, что музыкальные элементы, о которых говорится в иске, слишком часто используются в поп-музыке. В вердикте также отмечено, что чрезмерная защита столь «базовых вещей» будет ограничивать креативность и подвергнет сомнению всю суть закона о нарушении авторских прав. Формулировки оправдательного приговора приводит NME.