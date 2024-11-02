Апелляционный суд США оправдал Эда Ширана в деле о плагиате песни Марвина Гэя

Апелляционный суд США не стал предъявлять обвинения британскому музыканту Эду Ширану. Иск был подан в 2018 году компанией Structured Asset Sales: им принадлежит часть прав на композицию Let’s Get It On Марвина Гэя.
Согласно обвинителям, Ширан и его соавтор Эми Уэдж позаимствовали у композиции последовательность аккордов и ритм. Результатом стала песня Thinking Out Loud, принесшая молодому певцу популярность.
Суд постановил, что музыкальные элементы, о которых говорится в иске, слишком часто используются в поп-музыке. В вердикте также отмечено, что чрезмерная защита столь «базовых вещей» будет ограничивать креативность и подвергнет сомнению всю суть закона о нарушении авторских прав. Формулировки оправдательного приговора приводит NME.
Первые слушания по делу прошли еще весной 2023 года. Несмотря на победу, Ширан был разочарован ситуацией и даже обещал завершить карьеру в случае проигрыша.