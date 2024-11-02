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Лучшие фото 2 ноября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Представители израильского бедуинского арабского меньшинства и другие израильтяне участвуют в гонках на верблюдах в рамках инициативы по сохранению культуры бедуинов недалеко от Ашалима на юге Израиля.

Источник: Reuters

Очередь волонтеров, желающих получить инструкции по организации оказания помощи пострадавшим от наводнения, в валенсийском Городе искусств и наук.

Источник: Reuters

Участницы конкурса «Мисс Вселенная» принимают участие в параде «Катрина», посвященном Дню мертвых, за несколько недель до 73-го конкурса красоты «Мисс Вселенная» в Мехико.

Источник: AP 2024

Мальчик зажигает свечу на могиле умершего родственника в День всех усопших в индийском Гувахати.

Источник: AP 2024

Огненное шоу в китайском Чунцине.

Источник: IMAGO/CFOTO/ТАСС

Отдыхающие на горнолыжном курорте «Роза Хутор».

Источник: Дмитрий Феоктистов/ТАСС