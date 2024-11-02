Лучшие фото 2 ноября

Представители израильского бедуинского арабского меньшинства и другие израильтяне участвуют в гонках на верблюдах в рамках инициативы по сохранению культуры бедуинов недалеко от Ашалима на юге Израиля.
Очередь волонтеров, желающих получить инструкции по организации оказания помощи пострадавшим от наводнения, в валенсийском Городе искусств и наук.
Участницы конкурса «Мисс Вселенная» принимают участие в параде «Катрина», посвященном Дню мертвых, за несколько недель до 73-го конкурса красоты «Мисс Вселенная» в Мехико.
Мальчик зажигает свечу на могиле умершего родственника в День всех усопших в индийском Гувахати.
Огненное шоу в китайском Чунцине.
Отдыхающие на горнолыжном курорте «Роза Хутор».