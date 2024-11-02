Перекрытие дорог в Санкт-Петербурге 4 ноября 2024

В Санкт-Петербурге 4 ноября 2024 года продлятся ограничения на проезд автомобилей по улице Ленсовета в Московском районе. Здесь перекроют полосу на участке дороги от Авиационной улицы до улицы Фрунзе, а также в районе перекрестка с улицей Гастелло. До 8 ноября 2024 года тут осуществляются ремонтные работы.