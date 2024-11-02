Перекрытие дорог в Санкт-Петербурге 4 ноября 2024

Где ограничат движение во время ремонта дорог
В Санкт-Петербурге 4 ноября 2024 года продлятся ограничения на проезд автомобилей по улице Ленсовета в Московском районе. Здесь перекроют полосу на участке дороги от Авиационной улицы до улицы Фрунзе, а также в районе перекрестка с улицей Гастелло. До 8 ноября 2024 года тут осуществляются ремонтные работы.
Сохранятся 4 ноября и ограничения на проезд по Заставской улице. Ее перекроют в районе от Люботинского проспекта до Витебского проспекта. ГАТИ называет датой восстановления движения автомобильного транспорта на этом участке 30 ноября 2024 года.
На более длительный срок ограничивается движение по западной части проспекта Стачек в северной столице. 4 ноября здесь перекроют проезд от Кронштадтской площади до проспекта Маршала Жукова, а восстановить движение планируется 19 февраля 2025 года.
Объездные маршруты
ГАТИ Санкт-Петербурга проинформировала водителей, что проехать можно по тем полосам дорог, которые остаются свободными от ограничений. Кроме того, можно воспользоваться и параллельными улицами для совершения объезда проблемных участков. Автомобилистов просят заранее продумывать маршруты передвижения в тех районах города, где планируются ограничения на проезд транспорта.