В Ростовской области предложили новый формат подготовки квалифицированных кадров.
С инициативой о внедрении производственной аспирантуры выступила депутат Законодательного собрания Лидия Новосельцева.
В донском парламенте состоялось общественное обсуждение вопросов внедрения технологических инноваций на предприятиях Ростовской области. О внедрении нового инструмента подготовки квалифицированных кадров — производственной аспирантуры высказалась депутат Законодательного собрания Ростовской области, директор по персоналу ПАО «Роствертол» Лидия Новосельцева.
В рамках мероприятия депутаты подчеркнули важность государственной поддержки для создания и развития инновационных центров на базе специализированных вузов. В качестве успешного примера они рассмотрели передовую инженерную школу Донского государственного технического университета.
С 2002 года при ДГТУ действует базовая кафедра «Авиастроение» при ПАО «Роствертол».
С инициативой о внедрении производственной аспирантуры выступила депутат Законодательного собрания Лидия Новосельцева. Фото: пресс-служба Лидии Новосельцевой.
— Я надеюсь, первый пилотный проект производственной аспирантуры мы сможем реализовать на этой площадке, — отметила Лидия Новосельцева.
Как рассказала депутат, производственная аспирантура должна статья новой формой партнерства университета с конкретной компанией. Это позволит решить различные задачи предприятия. Студент-аспирант сможет сконцентрироваться на разработке новых технических решений, а помогать ему в этом будут два научных руководителя: один — от вуза, второй — от производства. Лидия Новосельцева пояснила, что создание именно производственной аспирантуры будет способствовать закреплению молодых специалистов на предприятиях.
По итогам обсуждения инициативу депутата внесли в список рекомендаций донского парламента.