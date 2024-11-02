В Ростовской области предложили новый формат подготовки квалифицированных кадров.

Как рассказала депутат, производственная аспирантура должна статья новой формой партнерства университета с конкретной компанией. Это позволит решить различные задачи предприятия. Студент-аспирант сможет сконцентрироваться на разработке новых технических решений, а помогать ему в этом будут два научных руководителя: один — от вуза, второй — от производства. Лидия Новосельцева пояснила, что создание именно производственной аспирантуры будет способствовать закреплению молодых специалистов на предприятиях.