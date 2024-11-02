Глава СК России взял на контроль ситуацию со снесенными в Таганроге гаражами

Ситуацию со снесенными гаражами в Таганроге взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Ростовской области.
Известно, что сейчас донские следователи уже ведут процессуальную проверку, ее начали после публикаций в Интернете.
Предварительно, пострадали участники гаражно-строительного кооператива. В 2001 году таганрожцы получили разрешение на возведение гаражей, но в июле 2024 года одна из коммерческих организаций якобы «предоставила фальшивые документы» и для расширения своей территории снесла несколько построек.
Люди обращались в различные инстанции, но это не принесло результатов.
— Председатель СК России поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил представить доклад о результатах расследования, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
Напомним, ранее Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после нападения собак на подростка в Сальске.