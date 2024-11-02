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Глава СК России взял на контроль ситуацию со снесенными в Таганроге гаражами

Глава СК потребовал отчет по ситуации со снесенными гаражами в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

Ситуацию со снесенными гаражами в Таганроге взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Ростовской области.

Известно, что сейчас донские следователи уже ведут процессуальную проверку, ее начали после публикаций в Интернете.

Предварительно, пострадали участники гаражно-строительного кооператива. В 2001 году таганрожцы получили разрешение на возведение гаражей, но в июле 2024 года одна из коммерческих организаций якобы «предоставила фальшивые документы» и для расширения своей территории снесла несколько построек.

Люди обращались в различные инстанции, но это не принесло результатов.

— Председатель СК России поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил представить доклад о результатах расследования, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после нападения собак на подростка в Сальске.