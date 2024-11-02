Глава СК России взял на контроль ситуацию со снесенными в Таганроге гаражами

Предварительно, пострадали участники гаражно-строительного кооператива. В 2001 году таганрожцы получили разрешение на возведение гаражей, но в июле 2024 года одна из коммерческих организаций якобы «предоставила фальшивые документы» и для расширения своей территории снесла несколько построек.