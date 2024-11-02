Больше сотни саженцев павловнии высадили в парке Симферополя

В симферопольском парке имени Гагарина высадили 136 саженцев павловнии. Озеленители любят это растение за быстрый рост и способность эффективно очищать воздух от вредных веществ.
«Для парка Гагарина — это первый опыт высадки таких деревьев… Надеемся, что через несколько лет, когда деревья вырастут и окрепнут, это место станет новой точкой притяжения для горожан и гостей Симферополя», — сообщили в пресс-службе МБУК «Парки столицы».
Под высадку отвели территорию в один гектар в районе улицы Мичурина. Здесь в будущем планируют создать новый зеленый арт-объект, поэтому деревья высажены в форме двух сердец.