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Больше сотни саженцев павловнии высадили в парке Симферополя

Деревья высадили в форме двух сердец.

Источник: МБУК "Парки столицы"

В симферопольском парке имени Гагарина высадили 136 саженцев павловнии. Озеленители любят это растение за быстрый рост и способность эффективно очищать воздух от вредных веществ.

«Для парка Гагарина — это первый опыт высадки таких деревьев… Надеемся, что через несколько лет, когда деревья вырастут и окрепнут, это место станет новой точкой притяжения для горожан и гостей Симферополя», — сообщили в пресс-службе МБУК «Парки столицы».

Под высадку отвели территорию в один гектар в районе улицы Мичурина. Здесь в будущем планируют создать новый зеленый арт-объект, поэтому деревья высажены в форме двух сердец.

флора и фауна