SHOT: у заразившегося в Белеке ребенка из-за вируса появились высыпания во рту

Российские туристы подхватили неизвестный вирус в турецком Белеке. По данным SHOT, за последние дни в местный госпиталь обратились несколько десятков детей и взрослых с температурой выше 39 . Однако это единственный симптом, который объединяет заразившихся. Остальные проявления болезни, среди которых сыпь на руках и ногах, а также тошнота и рвота, есть не у всех пациентов. Что известно о заболевших — в материале «Газеты.Ru».