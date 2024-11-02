В воздухе Омска вновь зафиксированы выбросы

В Омске зафиксировано превышение содержания оксида углерода (ЦАО) и диоксида азота (ЦАО). Индексы предельно допустимых норм указаны в отчете Минприроды и опубликованы на странице проекта «Дыши Омск».
Ежедневно ведется мониторинг качества воздуха. В городе расположены 13 стационарных постов с датчиками, которые измеряют показатели. Специальные системы контроля фиксируют предельные значения, которые далее передаются природоохранной прокуратуре. Все нарушения фиксируются и виновники выбросов получают штрафы.
Системы мониторинга оборудованы высокотехнологичными приборами, обеспечивающими непрерывное круглосуточное автоматическое измерение, сбор, обработку, регистрацию и передачу по каналу связи на сервер Министерства результатов измерений концентраций контролируемых загрязняющих веществ.
С начала года в Омске были оштрафованы не менее 17 предприятий, нарушающих законодательство об охране окружающей среды.
Сообщить о выбросах можно по телефону специальной горячей линии 8−3812−37−80−21. Специалисты работают круглосуточно, также есть оперативный мобильный номер дежурного 8−923−685−56−31.