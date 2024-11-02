Власти Москвы назвали места бесплатных парковок 3 и 4 ноября

Платными останутся парковки в зонах действия динамического тарифа в центре российской столицы. Оплата по данной схеме зависит от наличия или отсутствия свободных мест на стоянках транспорта и введена на пяти улицах и площадях в центре Москвы, в том числе на Ильинке, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, на Новой площади и в Никитском переулке.