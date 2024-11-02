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Власти Москвы назвали места бесплатных парковок 3 и 4 ноября

Во время праздничных дней водители смогут пользоваться частью парковочных мест в российской столице бесплатно, сообщает сайт мэрии Москвы.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Парковка в Москве.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

3 ноября 2024 года парковки в Москве работают по воскресному режиму. На всех улицах столицы они будут бесплатными. Но есть исключения для тех зон, для которых установлены тарифы в размере 380, 450 и 600 рублей.

Платными останутся парковки в зонах действия динамического тарифа в центре российской столицы. Оплата по данной схеме зависит от наличия или отсутствия свободных мест на стоянках транспорта и введена на пяти улицах и площадях в центре Москвы, в том числе на Ильинке, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, на Новой площади и в Никитском переулке.

В День народного единства, 4 ноября 2024 года, парковка автомобилей на всех улицах Москвы станет бесплатной. Но стоянки со шлагбаумом и 3, и 4 ноября будут работать в платном режиме, о чем надо помнить водителям, паркуя свои машины в таких местах.

Московская мэрия предупредила водителей транспортных средств о необходимости соблюдения правил безопасности на столичных улицах в связи с плохими погодными условиями.

С начала ноября департамент транспорта просит автомобилистов выезжать только при условии наличия зимней резины на машинах. В противном случае водителям рекомендуют воспользоваться для передвижения по городу общественным транспортом, в том числе метрополитеном.