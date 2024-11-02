66 сотрудникам салаватского предприятия задолжали зарплаты на более чем семь миллионов

В башкирском городе Салават сотрудникам предприятия задолжали зарплаты на более чем семь миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба прокуратура Башкирии.
Организация «Монтажсервис» своевременно не выплатила 66 сотрудникам жалованье за минувшие июнь и июль. Общая сумма задолженности составила около 7,5 миллионов рублей. Предприятие привлекли к административной ответственности по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы», а в адрес руководителя внесли представление об устранении нарушений.
Благодаря действиям прокуроров права работников удалось восстановить, а задолженность по заработной плате — погасить.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.