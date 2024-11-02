66 сотрудникам салаватского предприятия задолжали зарплаты на более чем семь миллионов

Организация «Монтажсервис» своевременно не выплатила 66 сотрудникам жалованье за минувшие июнь и июль. Общая сумма задолженности составила около 7,5 миллионов рублей. Предприятие привлекли к административной ответственности по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы», а в адрес руководителя внесли представление об устранении нарушений.