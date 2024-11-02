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66 сотрудникам салаватского предприятия задолжали зарплаты на более чем семь миллионов

В Башкирии предприятие задолжало сотрудникам 7,5 млн рублей.
Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Салават сотрудникам предприятия задолжали зарплаты на более чем семь миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба прокуратура Башкирии.

Организация «Монтажсервис» своевременно не выплатила 66 сотрудникам жалованье за минувшие июнь и июль. Общая сумма задолженности составила около 7,5 миллионов рублей. Предприятие привлекли к административной ответственности по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы», а в адрес руководителя внесли представление об устранении нарушений.

Благодаря действиям прокуроров права работников удалось восстановить, а задолженность по заработной плате — погасить.

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