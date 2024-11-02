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Главные новости недели с 28 октября по 2 ноября 2024 года

Итоги недели с 28 октября по 2 ноября 2024 года: самые важные новости, ключевые события и происшествия последних дней. Рассказываем, что произошло в России и мире за прошедшую неделю, в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 28 октября по 2 ноября 2024 года.

Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания

Кадр тренировки сил ядерного сдерживания
Кадр тренировки сил ядерного сдерживанияИсточник: Министерство обороны Российской Федерации

Президент Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания, наблюдая за учениями по видеосвязи. Он подчеркнул, что применение ядерного оружия — крайняя мера, и что ядерная триада остается надежным гарантом суверенитета.

Зеленский обвинил Запад в утечке информации о ракетах Tomahawk

Зеленский заявил, что западные СМИ раскрыли конфиденциальный запрос Украины к США на дальнобойные ракеты Tomahawk, отметив, что утечка подрывает доверие между партнерами.

Телекомпании РФ потребовали у Google 2 ундециллиона рублей

Google
GoogleИсточник: AP 2024

Общую сумму требований 17 российских телеканалов к компании оценили в 2 ундециллиона рублей. Ундециллион — это единица с 36 нулями.

Сильные ливни вызвали разрушительные наводнения в Испании

Последствия наводнения в Испании
Последствия наводнения в ИспанииИсточник: ТАСС

Наводнения в Испании, вызванные проливными дождями, унесли жизни по меньшей мере 207 человек, особенно пострадал регион Валенсия. Ливни связаны с явлением gota fría («холодная капля») и изменением климата. В Испании был объявлен траур по жертвам стихии.

Из архипелага Земля Франца-Иосифа исчез остров Месяцева

Остров Месяцева в Арктике полностью растаял из-за глобального потепления, сообщило Русское географическое общество. Площадь острова в 2015 году составляла 53 га, к августу 2024 года она сократилась до 3 га, а затем остров исчез.