Главные новости недели с 28 октября по 2 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 28 октября по 2 ноября 2024 года.
Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания
Президент Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания, наблюдая за учениями по видеосвязи. Он подчеркнул, что применение ядерного оружия — крайняя мера, и что ядерная триада остается надежным гарантом суверенитета.
Зеленский обвинил Запад в утечке информации о ракетах Tomahawk
Зеленский заявил, что западные СМИ раскрыли конфиденциальный запрос Украины к США на дальнобойные ракеты Tomahawk, отметив, что утечка подрывает доверие между партнерами.
Телекомпании РФ потребовали у Google 2 ундециллиона рублей
Общую сумму требований 17 российских телеканалов к компании оценили в 2 ундециллиона рублей. Ундециллион — это единица с 36 нулями.
Сильные ливни вызвали разрушительные наводнения в Испании
Наводнения в Испании, вызванные проливными дождями, унесли жизни по меньшей мере 207 человек, особенно пострадал регион Валенсия. Ливни связаны с явлением gota fría («холодная капля») и изменением климата. В Испании был объявлен траур по жертвам стихии.
Из архипелага Земля Франца-Иосифа исчез остров Месяцева
Остров Месяцева в Арктике полностью растаял из-за глобального потепления, сообщило Русское географическое общество. Площадь острова в 2015 году составляла 53 га, к августу 2024 года она сократилась до 3 га, а затем остров исчез.