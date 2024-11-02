Синоптик Дмитрий Рябов сказал про заморозки до −3 и тепло до +12 на неделе с 4 по 10 ноября в Беларуси

Рябов обратил внимание на то, что в начале недели влияние на погоду будет оказывать атмосферный фронт, которые принесет в Беларусь кратковременные дожди, мокрый снег по северо-восточной части. В ночное и утреннее время будет туман. Ветер окажется северным, северо-западным. Временами возможно его усиление. В понедельник, 4 ноября, ночью ожидается от −3 до +3 градусов. В дневное время будет от +1 до +8 градусов. Во вторник, 5 ноября температура воздуха составит от +1 до +7 градусов.