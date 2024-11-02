Синоптик Дмитрий Рябов сказал про заморозки до −3 и тепло до +12 на неделе с 4 по 10 ноября в Беларуси

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ рассказал про заморозки и тепло до +12 градусов на неделе с 4 по 10 ноября в Беларуси.
По словам синоптика, начало ноября будет с ветреной, ненастной, холодной погодой. Но в середине недель в страну придут теплые воздушные массы. Количество осадков прогнозируется небольшим, периодически будет выглядывать солнце.
Рябов обратил внимание на то, что в начале недели влияние на погоду будет оказывать атмосферный фронт, которые принесет в Беларусь кратковременные дожди, мокрый снег по северо-восточной части. В ночное и утреннее время будет туман. Ветер окажется северным, северо-западным. Временами возможно его усиление. В понедельник, 4 ноября, ночью ожидается от −3 до +3 градусов. В дневное время будет от +1 до +8 градусов. Во вторник, 5 ноября температура воздуха составит от +1 до +7 градусов.
Синоптик отмечает, что в середине недели будет облачная с прояснениями погода, местами вероятны небольшие кратковременные осадки. Ветер будет преобладать юго-западный. Ночью и утром вероятен слабый туман, а на востоке страны — слабый гололед. В среду, 6 ноября, ночью ожидается от −3 до +1 градуса. Днем прогнозируется от +3 градусов по восточной части и до +11 градусов по западной.
Дмитрий Рябов добавляет, что в начале второй половины недели в Беларуси прогнозируется потепление. Осадков не ожидается. Утром местами возможен туман. Ветер будет юго-западный, западный. В четверг, 7 ноября, ночью температура воздуха составит от +2 до +7 градусов. Днем будет от +9 до +12 градусов. В пятницу, 8 ноября, ожидается от +6 до +10 градусов.
В выходные, согласно предварительному прогнозу, в большинстве регионов страны будет без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер окажется западным, северо-западным. В субботу, 9 ноября, ночью прогнозируется от +1 до +6 градусов. Днем температура воздуха составит от +6 до +11 градусов. В воскресенье, 10 ноября, ожидается до +11 градусов.
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