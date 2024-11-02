Белорусский поэт и композитор Олег Жуков умер на 88-м году жизни

В Минске в возрасте 87 лет скончался Олег Жуков — поэт и композитор, написавший более трехсот песен для советских и российских исполнителей. Его песни исполняли Лев Лещенко, Игорь Николаев, Юрий Антонов и другие артисты. Причина смерти не разглашается.