Время ожидания двух автобусных маршрутов сократят в Астане

Как сообщается в Facebook-аккаунте АО «City Transportation Systems», с 4 ноября, в целях улучшения обслуживания общественным транспортом, на городские маршруты № 11 и № 26 добавляются по 2 автобуса.
Теперь в будние дни на маршруте № 11 будет курсировать 13 автобусов, на маршруте № 26 — 20 автобусов.
Это позволит сократить время ожидания пассажирами автобуса, отмечает пресс-служба компании. Так, интервал маршрута № 11 сократится с 13−22 минут до 11−20 минут, а маршрута № 26 — с 8−15 минут до 6−15 минут.