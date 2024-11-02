Олбани
+8°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Время ожидания двух автобусных маршрутов сократят в Астане

С 4 ноября на столичные маршруты № 11 и № 26 добавляются по 2 автобуса, что, как ожидается, сократит время ожидания пассажирами автобуса, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

Источник: Акимат Астаны

Как сообщается в Facebook-аккаунте АО «City Transportation Systems», с 4 ноября, в целях улучшения обслуживания общественным транспортом, на городские маршруты № 11 и № 26 добавляются по 2 автобуса.

Теперь в будние дни на маршруте № 11 будет курсировать 13 автобусов, на маршруте № 26 — 20 автобусов.

Это позволит сократить время ожидания пассажирами автобуса, отмечает пресс-служба компании. Так, интервал маршрута № 11 сократится с 13−22 минут до 11−20 минут, а маршрута № 26 — с 8−15 минут до 6−15 минут.