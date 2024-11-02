В Астане открылась сельхозярмарка от местных аграриев

Как рассказали в столичном акимате, представлены самые разнообразные товары: свежие овощи и фрукты, мясные и молочные продукты, мучные изделия, варенье и многое другое.
Вся продукция от проверенных местных производителей, которые славятся высоким качеством своей продукции и заботой о здоровье потребителей.
«На ярмарке представлено много свежей продукции: мясо, бакалейная продукция, овощи, фрукты, мёд и многое другое. Цены здесь весьма доступные, так как продают сами фермеры».
Ярмарка будет работать до весны 2025 года, и организаторы надеются, что каждый желающий найдет здесь полезные продукты.
Еще это возможность поддержать местных фермеров и познакомиться с их продукцией, сообщили в акимате. Посетители смогут лично пообщаться с производителями, узнать об особенностях выращивания и производства продуктов.