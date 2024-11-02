Первый снег выпал в двух областях Беларуси 2 ноября в субботу

В сообщении сказано, что первый снег 2 ноября 2024 года выпал на севере, а также на юге Беларуси. Речь идет про Витебскую и Гомельскую области. Кроме того, в стране был сильный ветер, о котором предупреждали синоптики. По причине сильного ветра без электричества остались 170 населенных пунктах. Больше всего отключений было в Могилевской области.