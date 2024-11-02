К вечеру 2 ноября в Ростове зафиксировали 46 происшествий из-за ветра

В Ростове-на-Дону к вечеру 2 ноября из-за сильного ветра зафиксировали 46 происшествий. Об этом информирует глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— Сильный ветер продолжает испытывать Ростов на прочность. На данный момент зафиксировано 46 происшествий, последствия 26 из них ликвидированы, — написал в Telegram Алексей Логвиненко.
Сити-менеджер добавил также, что уровень воды в реке Дон достиг неблагоприятных отметок. Напомним, ранее о нагонных явлениях в устье Дона и в Таганрогском заливе предупреждали синоптики.