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Молдавские автомобилисты могут получить страховку «Зеленая карта» в цифровом формате: Как это будет происходить на практике

Все бумажные полисы, выданные до 1 ноября, останутся действительными до окончания их срока.

Источник: Комсомольская правда

С 1 ноября владельцы автомобилей в Молдове могут получать международное страхование «Зелёная карта» в цифровом формате, сообщает Национальный банк.

Нововведение будет внедрено в два этапа.

1. С 1 ноября по 31 декабря текущего года действует переходный период, в течение которого необходимо иметь как цифровую версию, так и распечатанный полис для предъявления на границе.

2. С 1 января 2025 года предъявление «Зелёной карты» будет возможно только в цифровом виде.

Все бумажные полисы, выданные до 1 ноября, останутся действительными до окончания их срока.