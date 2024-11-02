Молдавские автомобилисты могут получить страховку «Зеленая карта» в цифровом формате: Как это будет происходить на практике

С 1 ноября владельцы автомобилей в Молдове могут получать международное страхование «Зелёная карта» в цифровом формате, сообщает Национальный банк.
Нововведение будет внедрено в два этапа.
1. С 1 ноября по 31 декабря текущего года действует переходный период, в течение которого необходимо иметь как цифровую версию, так и распечатанный полис для предъявления на границе.
2. С 1 января 2025 года предъявление «Зелёной карты» будет возможно только в цифровом виде.
Все бумажные полисы, выданные до 1 ноября, останутся действительными до окончания их срока.