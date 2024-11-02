Долли Партон назвала три песни, написанием которых гордится больше всего

Американская кантри-певица Долли Партон ответила на вопрос о том, написанием каких песен она гордится больше всего. В их числе оказались два хита из репертуара исполнительницы и одна композиция личного характера.
Для себя Партон особенно выделяет композицию Coat of Many Colors, так как она посвящена ее родителям. Помимо этого, песня раскрывает тему буллинга и напоминает о необходимости принимать себя любыми.
Также певица ценит Jolene и I Will Always Love You, сообщает Guardian. Партон отметила, что за последние 52 года первая композиция исполнялась целых 450 раз разными артистами. Что до I Will Always Love You, то ее Долли назвала «одной из величайших песен о любви».
Ранее стало известно, что творчество Партон ляжет в основу бродвейского мюзикла.