В Ростове телебашня и стадион поздравят жителей с Днем народного единства

В Ростове-на-Дону телебашня и стадион поздравят жителей с Днем народного единства. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Согласно опубликованной информации, вечером 4 ноября праздничными огнями засияют телебашня и стадион «Ростов Арена».
— На «стальной королеве» засияет праздничная иллюминация со словами "4 ноября — День народного единства, — говорится в сообщении.
На телебашне появятся изображение памятника Минину и Пожарскому, красочные переливы в триколор. Стадион начнет радовать жителей и гостей города с шести часов вечера. Триколор будет переливаться до полуночи.