Правила безопасности в отопительный период

С начало отопительного периода были охвачены агитацией более 3500 жилых домов с печным отоплением на твердом топливе, относящиеся к социально уязвимым группам населения, 83 жилого дома граждан с ограниченными возможностями и ветеранов. В этих домах постепенно устанавливаются сигнализаторы угарного газа, на сегодняшний день установлено 98 сигнализаторов, а также специальным методом очищены дымоходы 193 домов.