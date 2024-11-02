Правила безопасности в отопительный период

Так, сотрудники ДЧС города Шымкент уделяют особое внимание разъяснению правил безопасного использования печей, электрических обогревателей и газового оборудования. Мероприятие проведено совместно с сотрудниками газовой службы, филиала АО «КазТрансГазАймак» и волонтерами Ресурсного центра молодежи.
Во время очередного профилактического рейда инспекторы довели жителям, относящимся к социально-уязвимым группам населения, а также жителям с ограниченными возможностями и пенсионерам правила пожарной безопасности, правила эксплуатации печей и газовых отопительных приборов. Специалисты ЧС разъяснили порядок безопасного использования электрооборудования и газового оборудования, а сотрудники газового инспекции рассказали об эксплуатации газовых сигнализаторов.
С целью повышения культуры безопасности среди населения была организована беседа в формате вопрос-ответ. Специалисты объяснили, как оказать первую помощь при отравлении угарным газом, каковы основные причины пожаров и требования при установке и эксплуатации обогревательных приборов. Сотрудники ЧС напомнили номера экстренных служб, раздали памятки по пожарной безопасности и показали, как очищать дымоход дважды за сезон.
С начало отопительного периода были охвачены агитацией более 3500 жилых домов с печным отоплением на твердом топливе, относящиеся к социально уязвимым группам населения, 83 жилого дома граждан с ограниченными возможностями и ветеранов. В этих домах постепенно устанавливаются сигнализаторы угарного газа, на сегодняшний день установлено 98 сигнализаторов, а также специальным методом очищены дымоходы 193 домов.
«Эти профилактические рейды проводятся для повышения осведомленности населения о мерах пожарной безопасности в жилых домах и популяризации культуры безопасности среди различных социальных групп населения», — пояснил заместитель начальника ДЧС Еркін Отарғалымұлы.