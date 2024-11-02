«Девочки постоянно рассказывали членам своей семьи о происходящем, просили оградить от общения». В Минске родной дядя четыре года растлял племянниц-двойняшек

В Минске родной дядя четыре года насиловал малолетних племянниц-двойняшек. Подробности агентству "Минск-Новости сообщили в Следственном управлении УСК по Минску.
В сообщении сказано, что зимой 2024 года классный руководитель одной из школ Минска обеспокоилась состояние своей 14-летней ученицы из многодетной семьи. Из активного и жизнерадостного ребенка она стала подавленной и потеряла интерес к учебе. Школьницу направили к педагогу-психологу.
На встречах девочка говорила про тяжелые взаимоотношения в семье, так как родители злоупотребляли алкоголем. Также она жаловалась на недостаток внимания с их стороны. А во время одной из встреч несовершеннолетняя рассказала психологу о том, что на протяжении нескольких лет родной дядя проявляет к ней и ее сестре-двойняшке нездоровый интерес. Официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская отметила, что по причине карантинных мер в 2020 году девочки в возрасте десяти лет отправились к бабушке. В этой же квартире также проживал их 49-летний дядя.
По ее словам, изначально девочки были окружены заботой, но позднее родственник стал вести себя странно в отношении них.
— Он невзначай мог дотронуться и погладить девочек за интимные места, иногда укладывался к ним в постель. Детям такое «внимание» было неприятно, о чем они сразу рассказали маме.
Однако женщина не стала сообщать в милицию, так как самостоятельно с мужем провела беседу родственником и была уверена в том, что все завершилось. И далее продолжила отправлять девочек к бабушке на каникулы.
Сообщается, что с годами влечение родственника к сестрам только увеличилось. Мужчина начал взращивать в них интерес к интимным отношениям, рассказывал про важность ранней подготовки ко взрослой жизни, продолжал совершать иные действия сексуального характера.
Кроме того, фигурант пытался всячески расположить к себе племянниц. Он покупал им алкоголь, жидкость для вейпов, давал деньги.
— Следователями установлено, что девочки постоянно рассказывали членам своей семьи о происходящем сексуальном насилии, просили оставить их дома и оградить от общения с таким родственником, — уточнила Гарлинская.
Она заявила, что шокирует тот факт, что никто не отреагировал на слова сестер и около четырех лет они подвергались растлению со стороны родного дяди. Фигуранта задержали сотрудники милиции. На допросах мужчина свою вину отрицал, утверждая, что это план многодетной семьи отобрать у него квартиру в Минске.
Из заключений экспертных исследований следует, что минчанина обнаружено психическое расстройство полового предпочтения в форме педофилии. Выяснилось, что отношения с женщинами у него не складывались. Последний раз мужчина сожительствовал с противоположным полом более десяти лет назад.
— Стоит отметить, что девочки воспитывались в неблагоприятной среде. Родители часто выпивали, в связи чем семья неоднократно признавалась находящейся в социально опасном положении, — отметила представительница Следственного комитета.
Она обратила внимание на то, что сейчас девочки находятся под опекой государства. Фигуранту было предъявлено обвинение по части 2 статьи 168 Уголовного кодекса — иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста, а также части 3 статьи 167 УК — совершение иных насильственных действий сексуального характера в отношении заведомо малолетнего.
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