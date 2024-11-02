«Девочки постоянно рассказывали членам своей семьи о происходящем, просили оградить от общения». В Минске родной дядя четыре года растлял племянниц-двойняшек

На встречах девочка говорила про тяжелые взаимоотношения в семье, так как родители злоупотребляли алкоголем. Также она жаловалась на недостаток внимания с их стороны. А во время одной из встреч несовершеннолетняя рассказала психологу о том, что на протяжении нескольких лет родной дядя проявляет к ней и ее сестре-двойняшке нездоровый интерес. Официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская отметила, что по причине карантинных мер в 2020 году девочки в возрасте десяти лет отправились к бабушке. В этой же квартире также проживал их 49-летний дядя.