В Ростове-на-Дону началась проверка снегоуборочной коммунальной техники. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации города Алексей Логвиненко.
Так, необходимо проверить подвижной состав, навигационное оборудование, наличие противогололедных материалов, шанцевого инструмента и дежурных бригад.
В этом году расчищать снег будут 225 единиц спецтехники, из которых 75 — это комбинированные дорожные машины. Кроме того, муниципальные контракты привлекли к работе 1000 дворников.
Также согласовано 12 площадок для складирования снега.