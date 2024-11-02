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В Ростове-на-Дону началась проверка снегоуборочной коммунальной техники

В Ростове специалисты начали проверять снегоуборочную технику.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону началась проверка снегоуборочной коммунальной техники. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации города Алексей Логвиненко.

Так, необходимо проверить подвижной состав, навигационное оборудование, наличие противогололедных материалов, шанцевого инструмента и дежурных бригад.

В этом году расчищать снег будут 225 единиц спецтехники, из которых 75 — это комбинированные дорожные машины. Кроме того, муниципальные контракты привлекли к работе 1000 дворников.

Также согласовано 12 площадок для складирования снега.