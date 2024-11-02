В РФ запустили сервис «Жизненная ситуация» для переезда в другой регион

Сам Григоренко отметил, что переезд в другой регион связан с оформлением большого количества документов — от смены регистрации по месту жительства до записи детей в школу и детский сад. «Сервис “Жизненная ситуация” для переезда поможет людям проще и быстрей оформить все документы, а вместо визитов в ведомства сосредоточиться на решении более важных вопросов», — добавил он.