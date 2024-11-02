В РФ запустили сервис «Жизненная ситуация» для переезда в другой регион

«Заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко посетил лабораторию пользовательского тестирования государственных услуг в Калининграде. Вице-премьеру был презентован новый сервис “Жизненная ситуация” для планирования и осуществления переезда в другой регион. Благодаря сервису люди, которые меняют постоянное место жительства, могут получить все необходимые государственные услуги в одном месте комплексно на портале госуслуг по принципу “Жизненной ситуации”, — говорится в сообщении аппарата вице-премьера.
Сервис, как пояснили в аппарате вице-премьера, позволяет с помощью портала госуслуг подать заявление о регистрации по месту жительства, переоформить полис ОМС, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школу и детский сад, переоформить пенсии и социальные выплаты и встать на учет в военкомате.
Также в рамках сервиса представлена справочная информация о том, как обеспечить комфортный переезд людям с особенностями здоровья, подобрать транспортную компанию для перевоза вещей, как перевезти домашних животных, какие документы необходимы для переезда на автомобиле и что при таком виде переезда еще необходимо учесть.
Кроме того, доступна и информация, которая поможет найти работу после переезда в другой регион.
«Ожидается, что в 2025 году благодаря “Жизненной ситуации” для переезда в другой регион в два раза сократятся сроки оформления необходимых документов — с 20 до 10 дней. Количество необходимых документов планируется сократить в три раза — с 15 до 5. Количество очных визитов в ведомства тоже снизится — вместо восьми станет четыре», — отметили в аппарате Григоренко.
Сам Григоренко отметил, что переезд в другой регион связан с оформлением большого количества документов — от смены регистрации по месту жительства до записи детей в школу и детский сад. «Сервис “Жизненная ситуация” для переезда поможет людям проще и быстрей оформить все документы, а вместо визитов в ведомства сосредоточиться на решении более важных вопросов», — добавил он.
О «жизненных ситуациях»
Сейчас запущено 16 федеральных «Жизненных ситуаций» на порталах госуслуг и «МСП.РФ». В их числе такие сервисы, как «Многодетная семья», «Участие в спортивных соревнованиях», «Выезд на охоту и рыбалку», «Попадание в чрезвычайную ситуацию», «Организация логистики грузов», «Открытие частной школы», «Открытие аптеки», «Открытие туристического объекта». Сейчас сервисами «Жизненные ситуации» воспользовались около 1,5 млн человек. До конца 2024 года планируется запуск 34 «Жизненных ситуаций» федерального уровня, а также 85 региональных «Жизненных ситуаций».