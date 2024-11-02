В Большереченском зоопарке объявили банный день для черепах

В Большереченском зоопарке показали процесс мыться больших черепах Сары и Самсона. Земноводные регулярно получают такую процедуру не только для расслабления и гигиены, но и для профилактики проблем пищеварения и заболеваний глаз. Большие панцири чистят специальными щетками, чтобы сохранить их красоту и обезопасить черепах от инфекций.
«Вода для сухопутных черепах также необходима (и не только в качестве питья). Регулярные водные процедуры помогают избежать накопления грязи и остатков корма в области глаз», — отметили специалисты зоопарка.
Также купания помогают черепахам поддерживать уровень гидратации, особенно в условиях сухости, которые могут возникать в домашних террариумах. Некоторые виды черепах поглощают воду через кожу, и регулярные купания могут способствовать предотвращению обезвоживания.