В Большереченском зоопарке объявили банный день для черепах

В Большереченском зоопарке показали процесс мыться больших черепах Сары и Самсона. Земноводные регулярно получают такую процедуру не только для расслабления и гигиены, но и для профилактики проблем пищеварения и заболеваний глаз. Большие панцири чистят специальными щетками, чтобы сохранить их красоту и обезопасить черепах от инфекций.