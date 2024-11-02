Мининформ сказал белорусам о мошенниках, угрожающих отключить Instagram*

Пользователям предлагается заполнить форму апелляции, перейдя по ссылке для того, чтобы просмотреть, обжаловать жалобу. В ведомстве акцентируют внимание на том, что указанной сообщение является фишинговой атакой, которая направлена на перехват аккаунта, а также завладение персональными данными. Переходить по ссылке не следует.