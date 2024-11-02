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Мининформ сказал белорусам о мошенниках, угрожающих отключить Instagram*

Мошенники стали угрожать белорусам отключением учетной записи в Instagram*

Источник: Комсомольская правда

Мининформ сказал белорусам о мошенниках, угрожающих отключить Instagram*. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства информации Беларуси.

В сообщении сказано, что со скрытого аккаунта в названной социальной сети @helpspportcenterblers1 или же аналогичных массово рассылается фейковое сообщение от имени компании Meta*. В нем говорится про нарушение пользователем правил сообщении. Также сказано про «отключение учетной записи в течение 24 — 48 часов».

Пользователям предлагается заполнить форму апелляции, перейдя по ссылке для того, чтобы просмотреть, обжаловать жалобу. В ведомстве акцентируют внимание на том, что указанной сообщение является фишинговой атакой, которая направлена на перехват аккаунта, а также завладение персональными данными. Переходить по ссылке не следует.

Ранее милиция сказала белорусам про опрос с вредоносной ссылкой, рассылаемый мошенниками.

Также мошенники стали использовать голосовые сообщения для обмана белорусов.

Тем временем в Минске две преподавательницы лишились 240 000 рублей, пообщавшись с «начальником» в мессенджере: «Написал пользователь с личными данными и фото профиля как у ректора вуза».

* — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.

* — компания Meta официально признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.