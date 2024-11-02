Оказался вовремя рядом: уфимец спас от ужасной гибели выбежавшую из лифта собачку

Страшно представить, чем все могло закончиться. Но, к счастью, это история со счастливым концом. Ровно в то мгновение, когда песеля начало тянуть к потолку, на первый этаж по лестнице буднично спустился мужчина. Он заметил, что с животным вот-вот случится беда, и ринулся на помощь. Сначала уфимец оттянул поводок вниз, а потом отцепил от него собаку.