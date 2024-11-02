Оказался вовремя рядом: уфимец спас от ужасной гибели выбежавшую из лифта собачку

На днях в Уфе произошел случай по-настоящему чудесного спасения животного. Инцидент случился в подъезде жилого дома в микрорайоне Сипайлово, и его запечатлела камера видеонаблюдения. Записью поделился Telegram-канал «Ufa_rb».
Маленький мальчик заходит в дом вместе с двумя миниатюрными собаками и вызывает лифт. Одна из них ведет себя спокойно, а вторая, по всей видимости, не особо нагулялась, и потому стремится убежать. Двери открываются, и школьник вместе с животными заходит внутрь. Однако неугомонный питомец все никак не хочет успокоиться, из-за чего подростку даже приходится чуть ли не запихивать его в кабину рукой.
Но вот двери начинают закрываться, и тут четвероногий баламут все-таки выбегает обратно в подъезд. Только вот поводок остался в руках юного хозяина, и, поднимаясь наверх, лифт тут же сильно стал тянуть животное за шею.
Страшно представить, чем все могло закончиться. Но, к счастью, это история со счастливым концом. Ровно в то мгновение, когда песеля начало тянуть к потолку, на первый этаж по лестнице буднично спустился мужчина. Он заметил, что с животным вот-вот случится беда, и ринулся на помощь. Сначала уфимец оттянул поводок вниз, а потом отцепил от него собаку.
Отцепившийся песик удачно приземлился на пол, и будто бы даже не успел понять, что, собственно, случилось. А через пару секунд за ним уже спустился хозяин. Тот поблагодарил спасителя, который убедившись, что все в порядке, пошел по своим делам.
Школьник попытался отчитать шаловливую собаку. Но испуганное животное в ответ лишь принялось проситься на руки — видимо, после такого питомец больше не захочет ездить в лифте совсем.
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