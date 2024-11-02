В Минске мать двоих детей может получить 15 лет тюрьмы из-за своей подработки. Подробности озвучили агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Фрунзенского района.
Говорится, что 29-летняя жительница Минска одна воспитывала двоих сыновей. В какой-то момент в мессенджере незнакомый пользователь предложил женщине хорошо оплачиваемую подработку. Она состояла в распространении психотропов. Минчанка согласилась.
Сообщается, что, переведя в качестве залога на указанный куратором счет сумму, которая эквивалентна 5000 российских рублей, женщина приступила к обучению. Сотрудник службы безопасности наркшопа сказал, где лучше всего делать тайники, как фасовать, а также маскировать закладки. Затем минчанке начали присылать географические координаты крупных партий.
В сообщении сказано, что она успела расфасовать и разложить шесть мастер-кладов. После этого жительницу Минска задержали сотрудники наркоконтроля в лесопарке «Медвежино». В телефоне у фигурантки были данные о сделанных ею тайниках, из которых изъяли 12 свертков с опасным психотропом общей массой 12,31 граммов.
«Известно, что помимо столицы горожанка по просьбе куратора делала закладки в Солигорске и Слуцке», — говорится в сообщении.
Заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Сербун отметил, что женщина нигде официально не трудоустроена, на иждивении у нее двое малолетних детей 2015 и 2017 годов рождения. Он добавил, что ей предъявлено обвинение в незаконном с целью сбыта приобретении, перевозке и хранении особо опасных психотропных веществ, в крупном размере по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается от 6 до 15 лет лишения свободы со штрафом или же без него.
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