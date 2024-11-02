В Минске мать двоих детей может получить 15 лет тюрьмы из-за своей подработки

Заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Сербун отметил, что женщина нигде официально не трудоустроена, на иждивении у нее двое малолетних детей 2015 и 2017 годов рождения. Он добавил, что ей предъявлено обвинение в незаконном с целью сбыта приобретении, перевозке и хранении особо опасных психотропных веществ, в крупном размере по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается от 6 до 15 лет лишения свободы со штрафом или же без него.