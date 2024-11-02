«Салават Юлаев» обыграл питерский «СКА» со счетом 4:2

Сегодня, 2 ноября, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл петербургский «СКА» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу хозяевам обеспечили Егор Сучков (забросил шайбу в ворота соперников на десятой минуте матча), Джошуа Ливо (26), Артем Пименов (40) и Шелдон Ремпал (58). За команду гостей отличились Захар Бардаков (23) и Михаил Григоренко (53).
«СЮ» после 19 игр с 24 очками занимает четвертую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится во вторник — 5 ноября. Команда схлестнется в Новосибирске с «Сибирью».
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