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В Ростове-на-Дону 55 многоквартирных домов остались без отопления

В Ростове в 55 многоквартирных домах отключили отопление.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 55 многоквартирных домов остались без отопления. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.

Согласно опубликованной информации, отопления нет в 55 многоквартирных домах в Советском, Железнодорожном, Первомайском и Пролетарском районах. Из-за сильного ветра произошли аварии на электросетях. Так, работу приостановили котельные станции на улице 35-я Линия, площади Страны Советов, Рабочей площади и улице Совхозной.

Восстановить работу котельных планируется до полуночи.