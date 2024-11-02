В Ростове-на-Дону 55 многоквартирных домов остались без отопления

Согласно опубликованной информации, отопления нет в 55 многоквартирных домах в Советском, Железнодорожном, Первомайском и Пролетарском районах. Из-за сильного ветра произошли аварии на электросетях. Так, работу приостановили котельные станции на улице 35-я Линия, площади Страны Советов, Рабочей площади и улице Совхозной.