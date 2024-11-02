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Первый за девять лет альбом женской поп-группы Reflex выйдет в ноябре

В этом месяце выйдет новая полноформатная работа женской поп-группы Reflex. Об этом стало известно из соцсетей директора коллектива Вячеслава Тюрина. Иных деталей — таких, как название релиза, треклист и день премьеры — пока не объявлено.

Источник: Звук

В этом месяце выйдет новая полноформатная работа женской поп-группы Reflex. Об этом стало известно из соцсетей директора коллектива Вячеслава Тюрина. Иных деталей — таких, как название релиза, треклист и день премьеры — пока не объявлено.

Последний на данный момент лонгплей коллектива «Взрослые девочки» вышел в 2015-м, напоминает «Газета.ru». Тем не менее REFLEX не переставали выступать и радовать поклонников новой музыкой.

Только в этом году коллектив, в состав которого теперь входит только Ирина Нельсон, выпустил новую версию трека «Танцы», а также сингл «Я любила тебя».

В прошлом году поклонники Ирины Нельсон помогли артистке перевыпустить альбом ее ранних записей.