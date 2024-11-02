Донская прокуратура контролирует восстановление прав жителей из-за непогоды

Прокуратура Ростовской области контролирует ситуацию, связанную с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в региональном ведомстве 2 ноября.
— Прокуратура области контролирует восстановление прав граждан в связи с неблагоприятными погодными условиями, возникшими на территории региона, — говорится в сообщении ведомства.
Отметим, что 2 ноября на Ростовскую область обрушились непогода. Порывы ветра достигали 20−25 метров в секунду. Из-за этого падали деревья, обрывались провода. Несколько районов Ростова-на-Дону остались без отопления.
Жители могут обратиться на горячую линию по телефону 8 (928) 279−55−21.