В Таганроге высадили необычные деревья

В Чеховском сквере Таганрога высадили необычные деревья. Об этом на своей странице сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.
Жители высадили десять деревьев породы «Церсис». Растение отличается красивым и очень обильным нежно-розовым цветением.
— Думаю, эти деревья станут настоящим украшением сквера. Подчеркну, что клумба, где высадили деревья — всесезонная. Весной здесь будет цвести Церсис, летом — розы, а в зимнее время будут продолжать расти хвойные породы, — поделилась глава администрации.