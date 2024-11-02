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В Таганроге высадили необычные деревья

В Чеховском сквере Таганрога высадили десять деревьев породы «Церсис».

Источник: Комсомольская правда

В Чеховском сквере Таганрога высадили необычные деревья. Об этом на своей странице сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.

Жители высадили десять деревьев породы «Церсис». Растение отличается красивым и очень обильным нежно-розовым цветением.

— Думаю, эти деревья станут настоящим украшением сквера. Подчеркну, что клумба, где высадили деревья — всесезонная. Весной здесь будет цвести Церсис, летом — розы, а в зимнее время будут продолжать расти хвойные породы, — поделилась глава администрации.