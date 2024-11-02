В Таганроге высадили необычные деревья

— Думаю, эти деревья станут настоящим украшением сквера. Подчеркну, что клумба, где высадили деревья — всесезонная. Весной здесь будет цвести Церсис, летом — розы, а в зимнее время будут продолжать расти хвойные породы, — поделилась глава администрации.