Минздрав Украины предупредил, что стандарты ЕС оставят страну без питьевой воды

Слободниченко пояснила, что принятие этих стандартов сократит поступления в бюджет Украины. «Если потребитель пользуется технической водой, он должен платить за нее меньше. Упадут тарифы на воду, а значит, будут [недостаточные] поступления в бюджет. Чтобы привести в соответствие с европейскими эти стандарты, нужно не просто написать их на бумаге, а реализовать в стране. И это большой вопрос. Сколько времени и средств это требует? Это вопрос не одного года», — пояснила она.