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Минздрав Украины предупредил, что стандарты ЕС оставят страну без питьевой воды

Заместитель министра здравоохранения Марина Слободниченко отметила, что принятие этих стандартов также сократит поступления в бюджет.

Источник: Freepik

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Введение на Украине стандартов ЕС приведет к тому, что водопроводная вода будет считаться не питьевой, а лишь технической. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Марина Слободниченко.

По ее словам, качество питьевой воды является одним из сложных вопросов адаптации украинских стандартов к европейским. «ЕС требует от нас прописать это на уровне законов, чтобы урегулировать соблюдение определенных стандартов питьевой воды. Если мы сейчас это пропишем, как хочет ЕС, то это сразу по всей стране приведет к тому, что у нас не будет питьевой воды, а будет только техническая», — сказала она в интервью изданию «Украинские новости».

Слободниченко пояснила, что принятие этих стандартов сократит поступления в бюджет Украины. «Если потребитель пользуется технической водой, он должен платить за нее меньше. Упадут тарифы на воду, а значит, будут [недостаточные] поступления в бюджет. Чтобы привести в соответствие с европейскими эти стандарты, нужно не просто написать их на бумаге, а реализовать в стране. И это большой вопрос. Сколько времени и средств это требует? Это вопрос не одного года», — пояснила она.

Замминистра напомнила, что таких проблемных вопросов у руководства Украины еще много.

ЖКХ