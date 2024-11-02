Рушатся балконы, падают деревья, а на трассах — нулевая видимость: Ростовчане показали фото последствий стихии 2 ноября

Второй день в Ростове и области бушует стихия. По данным Росгидрометцентра, западный и юго-западный ветер с порывами до 27 метров ожидается в регионе до конца суток 2 ноября. На его счету десятки происшествий — поваленные на автомобили деревья, он несет пыль стеной, что на трассах — нулевая видимость, а вода в низовьях Дона подступает к домам. Даже балконы в многоэтажках и те не выдерживают натиска стихии.