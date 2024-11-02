Рушатся балконы, падают деревья, а на трассах — нулевая видимость: Ростовчане показали фото последствий стихии 2 ноября

Второй день в Ростове и области бушует стихия. По данным Росгидрометцентра, западный и юго-западный ветер с порывами до 27 метров ожидается в регионе до конца суток 2 ноября. На его счету десятки происшествий — поваленные на автомобили деревья, он несет пыль стеной, что на трассах — нулевая видимость, а вода в низовьях Дона подступает к домам. Даже балконы в многоэтажках и те не выдерживают натиска стихии.
Экстренные службы рекомендуют оставаться дома в такую погоду и не парковать машины под хлипкими конструкциями. Но, как показывают фото ростовчан, которые они активно публикуют в соцсетях, ураганному ветру поддаются даже прочные предметы. Рассказываем и показываем последствия стихии из-за ураганного ветра 2 ноября.
Непогода прибавила городским спасателям работы. Фото: тг-канал Алексея Логвиненко.
ОСЕННИЙ ДРЕВОПАД.
Первыми о стихии стали сигнализировать деревья: они теряют крупные ветви, которые градом посыпались на припаркованные машины. Некоторые, и явно уставшие, и достаточно свежие выворачивало с корнем. Гиганты с еще не опавшей листвой падали через дорогу и сминали крыши автомобилей.
Десятки вызовов на номер «112» поступило в донской столице. А, по словам, главы администрации Новочеркасска Юрия Лысенко, только к середине дня сильный ветер повалил более 50 деревьев и привел к порядка 100 обрывам линий электропередач.
Падали и мощные деревья. Фото: тг-канал Алексея Логвиненко.
— Аварийные службы устраняют последствия стихии, а энергетики восстанавливают подключение домов и улиц. Также на усиленный режим работы перевели коммунальщиков, — заметил он.
В Ростове только к полудню упали уже 34 дерева, а в шестом часу вечера было зафиксировано 46 происшествий из-за непогоды.
Не выдерживали и молодые деревца. Фото: тг-канал Алексея Логвиненко.
— Прошу ростовчан не парковать личный транспорт под деревьями и шаткими конструкциями. В экстренных случаях звоните по номеру «112», — обратился в своем блоге к жителям города сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.
«ПОРА ОБНОВЛЯТЬ БАЛКОН».
И, если дончане сегодня стараются обходить десятой дорогой старые деревья, то как обойдешь целую многоэтажку, если прямо под ней — тротуар? Тем временем и хрущевки, и сталинки не выдерживают сильных порывов.
Так, жители Цимлянска поделились кадрами, как лишились части балкона.
Камнепад с балкона на проспекте Ворошиловском, 52. Татьяна ТИХОНОВА.
— У нас от ветра балкон снесло! Нет балкона, представляешь? — искренне удивляется автор видео.
— Старый деревянный, вот и разлетелся, — возмущаются дончане в комментариях.
— Пора обновлять балкон! — смиряются с ситуацией другие читатели.
Ростовчанам сегодня то и дело приходится обходит упавшие ветки и деревья. Игорь ГОШЕВ.
Тем временем в самом центре Ростова, на Ворошиловском, 52, над аптекой, обвалились тяжелые куски штукатурки. Тут в течение дня проходят тысячи людей, но, благо, никому на голову такой «подарок» не приземлился.
Еще один балкон остался без отделки в Западном микрорайоне.
— А нашей остановке плохо! — поделились кадром покосившейся металлической конструкции со стеклянными стенками жители Суворовского микрорайона.
«Семерых одним ударом». Игорь ГОШЕВ.
НЕ ВИДНО НИ ЗГИ.
Автомобилисты тем временем в шоке от происходящего на трассах. Так, те, кто ехал из Ростова в Волгодонск, сняли на камеру происходящее вокруг. Видимость — 3−5 метров, а дальше — сплошная завеса пыли.
— Тут не ехать — ползти надо, чтобы не довести до беды. А лучше — на заправке остановиться, — переживает читательница за водителей и пассажиров.
ВОДА ПОДБИРАЕТСЯ К ХУТОРАМ.
Жители низовья Дона точно знают: западные ветра — к нагону воды. Из Таганрогского залива ее выдувает против течения назад, в сторону Ростова.
Такой «шлагбаум» мог упасть на людей в любую минуту. Фото: тг-канал Алексея Логвиненко.
На пути у поднимающейся воды хутора Обуховка, Казачий Ерик и Рогожкино в Азовском районе. Здесь Дон начал выходить из берегов еще накануне, и уже к утру вода затопила поля и дворы.
— А еще — единственный мост, ведущий к школе, — рассказал житель хутора Обуховка Сергей Сюсюкин. — Благо, сейчас каникулы, и детям не нужно идти на уроки.
Затопило и машины рыбаков. У любителей рыбной ловли, которые приехали в Рогожкино, пока ходили в места, где хорошо клюет, за малым не затопило автомобили.
Жители хуторов в низовьях Дона переживают за свои дома. Алексей БУЛАТОВ.
Объявлена угроза подтопления хуторов Калинин и Недвиговка.
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ПРОГНОЗ.
Судя по прогнозам синоптиков, дальше легче не будет. В МСЧ объявили штормовое предупреждение как минимум до 6 ноября.
— По данным Росгидромета, в связи с активизацией циклонического процесса в период 4−6 ноября на территории Ростовской области усилится ветер юго-западный с переходом на северо-западный. Днём 4 ноября он может дуть с порывами до 15−20 м/с и усиливаться далее до 23−28 м/с, и так до конца суток 5 ноября, — предупреждают в Главном управлении МЧС по Ростовской области.
Пострадало имущество людей. Фото: тг-канал Алексея Логвиненко.
Такой сильный ветер окажет влияние на воду в Дону и Таганрогском заливе.
— Днем и до конца суток 4 ноября, ночью 5 ноября ожидается ветровой нагон. У Азова уровни воды после восстановления вновь повысятся на 50−80 см с приближением к неблагоприятной отметке, у Таганрога достигнут и превысят неблагоприятную отметку.
Кроме того, над регионом, пройдут осадки в виде дождя, а в отдельных районах — с мокрым снегом. По северу и востоку области наметет от 7 до 12 сантиметров снежного покрова, который быстро растает. А с вечера 4 ноября местами мокрый снег будет налипать на провода и деревья. Ночь и утром на дорогах появится гололедица. В ночные часы температура воздуха составит от −3 градусов до +2, а при прояснениях по северу до −7, днем же будет незначительно теплее — от −2 до +3.