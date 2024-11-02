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Рушатся балконы, падают деревья, а на трассах — нулевая видимость: Ростовчане показали фото последствий стихии 2 ноября

В Ростовской области из-за ураганного ветра рушатся балконы.
Источник: Комсомольская правда

Второй день в Ростове и области бушует стихия. По данным Росгидрометцентра, западный и юго-западный ветер с порывами до 27 метров ожидается в регионе до конца суток 2 ноября. На его счету десятки происшествий — поваленные на автомобили деревья, он несет пыль стеной, что на трассах — нулевая видимость, а вода в низовьях Дона подступает к домам. Даже балконы в многоэтажках и те не выдерживают натиска стихии.

Экстренные службы рекомендуют оставаться дома в такую погоду и не парковать машины под хлипкими конструкциями. Но, как показывают фото ростовчан, которые они активно публикуют в соцсетях, ураганному ветру поддаются даже прочные предметы. Рассказываем и показываем последствия стихии из-за ураганного ветра 2 ноября.

Непогода прибавила городским спасателям работы. Фото: тг-канал Алексея Логвиненко.

ОСЕННИЙ ДРЕВОПАД.

Первыми о стихии стали сигнализировать деревья: они теряют крупные ветви, которые градом посыпались на припаркованные машины. Некоторые, и явно уставшие, и достаточно свежие выворачивало с корнем. Гиганты с еще не опавшей листвой падали через дорогу и сминали крыши автомобилей.

Десятки вызовов на номер «112» поступило в донской столице. А, по словам, главы администрации Новочеркасска Юрия Лысенко, только к середине дня сильный ветер повалил более 50 деревьев и привел к порядка 100 обрывам линий электропередач.

Падали и мощные деревья. Фото: тг-канал Алексея Логвиненко.

— Аварийные службы устраняют последствия стихии, а энергетики восстанавливают подключение домов и улиц. Также на усиленный режим работы перевели коммунальщиков, — заметил он.

В Ростове только к полудню упали уже 34 дерева, а в шестом часу вечера было зафиксировано 46 происшествий из-за непогоды.

Не выдерживали и молодые деревца. Фото: тг-канал Алексея Логвиненко.

— Прошу ростовчан не парковать личный транспорт под деревьями и шаткими конструкциями. В экстренных случаях звоните по номеру «112», — обратился в своем блоге к жителям города сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.

«ПОРА ОБНОВЛЯТЬ БАЛКОН».

И, если дончане сегодня стараются обходить десятой дорогой старые деревья, то как обойдешь целую многоэтажку, если прямо под ней — тротуар? Тем временем и хрущевки, и сталинки не выдерживают сильных порывов.

Так, жители Цимлянска поделились кадрами, как лишились части балкона.

Камнепад с балкона на проспекте Ворошиловском, 52. Татьяна ТИХОНОВА.

— У нас от ветра балкон снесло! Нет балкона, представляешь? — искренне удивляется автор видео.

— Старый деревянный, вот и разлетелся, — возмущаются дончане в комментариях.

— Пора обновлять балкон! — смиряются с ситуацией другие читатели.

Ростовчанам сегодня то и дело приходится обходит упавшие ветки и деревья. Игорь ГОШЕВ.

Тем временем в самом центре Ростова, на Ворошиловском, 52, над аптекой, обвалились тяжелые куски штукатурки. Тут в течение дня проходят тысячи людей, но, благо, никому на голову такой «подарок» не приземлился.

Еще один балкон остался без отделки в Западном микрорайоне.

— А нашей остановке плохо! — поделились кадром покосившейся металлической конструкции со стеклянными стенками жители Суворовского микрорайона.

«Семерых одним ударом». Игорь ГОШЕВ.

НЕ ВИДНО НИ ЗГИ.

Автомобилисты тем временем в шоке от происходящего на трассах. Так, те, кто ехал из Ростова в Волгодонск, сняли на камеру происходящее вокруг. Видимость — 3−5 метров, а дальше — сплошная завеса пыли.

— Тут не ехать — ползти надо, чтобы не довести до беды. А лучше — на заправке остановиться, — переживает читательница за водителей и пассажиров.

ВОДА ПОДБИРАЕТСЯ К ХУТОРАМ.

Жители низовья Дона точно знают: западные ветра — к нагону воды. Из Таганрогского залива ее выдувает против течения назад, в сторону Ростова.

Такой «шлагбаум» мог упасть на людей в любую минуту. Фото: тг-канал Алексея Логвиненко.

На пути у поднимающейся воды хутора Обуховка, Казачий Ерик и Рогожкино в Азовском районе. Здесь Дон начал выходить из берегов еще накануне, и уже к утру вода затопила поля и дворы.

— А еще — единственный мост, ведущий к школе, — рассказал житель хутора Обуховка Сергей Сюсюкин. — Благо, сейчас каникулы, и детям не нужно идти на уроки.

Затопило и машины рыбаков. У любителей рыбной ловли, которые приехали в Рогожкино, пока ходили в места, где хорошо клюет, за малым не затопило автомобили.

Жители хуторов в низовьях Дона переживают за свои дома. Алексей БУЛАТОВ.

Объявлена угроза подтопления хуторов Калинин и Недвиговка.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ПРОГНОЗ.

Судя по прогнозам синоптиков, дальше легче не будет. В МСЧ объявили штормовое предупреждение как минимум до 6 ноября.

— По данным Росгидромета, в связи с активизацией циклонического процесса в период 4−6 ноября на территории Ростовской области усилится ветер юго-западный с переходом на северо-западный. Днём 4 ноября он может дуть с порывами до 15−20 м/с и усиливаться далее до 23−28 м/с, и так до конца суток 5 ноября, — предупреждают в Главном управлении МЧС по Ростовской области.

Пострадало имущество людей. Фото: тг-канал Алексея Логвиненко.

Такой сильный ветер окажет влияние на воду в Дону и Таганрогском заливе.

— Днем и до конца суток 4 ноября, ночью 5 ноября ожидается ветровой нагон. У Азова уровни воды после восстановления вновь повысятся на 50−80 см с приближением к неблагоприятной отметке, у Таганрога достигнут и превысят неблагоприятную отметку.

Кроме того, над регионом, пройдут осадки в виде дождя, а в отдельных районах — с мокрым снегом. По северу и востоку области наметет от 7 до 12 сантиметров снежного покрова, который быстро растает. А с вечера 4 ноября местами мокрый снег будет налипать на провода и деревья. Ночь и утром на дорогах появится гололедица. В ночные часы температура воздуха составит от −3 градусов до +2, а при прояснениях по северу до −7, днем же будет незначительно теплее — от −2 до +3.