В Минске два подростка утопили в Свислочи 6 шеринговых самокатов на 3600 рублей

Заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский заметил, что один из обвиняемых учится в десятом классе одной из минских школ, а его знакомый — в колледже. Он уточнил, что несовершеннолетним было предъявлено обвинение в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся повреждением чужого имущества (злостном хулиганстве), совершенном повторно, группой лиц по части 2 статьи 339 Уголовного кодекса. Отмечается, что задержанные свою вину признали, раскаялись в содеянном.