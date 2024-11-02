В Минске два подростка утопили в Свислочи 6 шеринговых самокатов на 3600 рублей. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Центрального района, передает агентство «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что двое подростков 16 и 17 лет поздней ночью возвращались из компьютерного клуба. Проходя по набережной Свислочи, они заметили четыре шеринговых самоката. Один и приятелей предложил бросить из в реку, что они и сделали.
Через несколько лет несовершеннолетние утопили еще два электросамоката. Говорится, что общая сумма причиненного шеринговой компании ущерба составила более чем 3600 рублей. Фигурантов удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения. В отношении них заведено уголовное дело. Противоправные действия молодые люди объяснить не смогли.
Заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский заметил, что один из обвиняемых учится в десятом классе одной из минских школ, а его знакомый — в колледже. Он уточнил, что несовершеннолетним было предъявлено обвинение в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся повреждением чужого имущества (злостном хулиганстве), совершенном повторно, группой лиц по части 2 статьи 339 Уголовного кодекса. Отмечается, что задержанные свою вину признали, раскаялись в содеянном.
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