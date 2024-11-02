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Уфимская «Витаминка» обзаведется складом за 10 млрд рублей

В Уфе у фармацевтического завода появится склад за 10 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе строят новый корпус завода ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», который известен в городе как «Витаминка». Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Предприятие начало функционировать еще в 1941 году, первой продукцией был сироп шиповника. Сейчас завод, как утверждает мэр столицы Башкирии, является лидером в фармацевтической промышленности России. В настоящее время, по словам Мавлиева, компания продолжает расти, ориентирует свою работу на импортозамещение и активно вкладывается в свое развитие.

В рамках реализации инвестиционного проекта началась стройка нового производственно-складского корпуса для расширения ассортимента лекарств. Площадь объекта составит более 48 тысяч квадратных метров, инвестировано — около десяти миллиардов рублей, ожидается 14 новых видов продуктов различных форм выпуска.

— Будем и дальше оказывать всю необходимую поддержку предприятию, — пообещал градоначальник.

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