Уфимская «Витаминка» обзаведется складом за 10 млрд рублей

Предприятие начало функционировать еще в 1941 году, первой продукцией был сироп шиповника. Сейчас завод, как утверждает мэр столицы Башкирии, является лидером в фармацевтической промышленности России. В настоящее время, по словам Мавлиева, компания продолжает расти, ориентирует свою работу на импортозамещение и активно вкладывается в свое развитие.