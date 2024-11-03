Мэр Воронежа обратился к горожанам в связи с ухудшением погоды

— При понижении температур пешеходные зоны в центральной части города будут обрабатываться реагентом. Это позволит не допустить обледенения и скопления песка на поверхности — реагент на них внешне заметен не будет, он практически бесцветный. Что касается дорог, особое внимание при обработке пескосмесью традиционно уделим спускам и подъемам, путепроводам, подъездам к пешеходным переходам и так далее. Уже на следующей неделе проведем контрольный осмотр коммунальной техники — тщательно проверим ее готовность к зиме, выполним при необходимости дополнительные подготовительные мероприятия.