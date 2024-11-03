Мэр Воронежа обратился к горожанам в связи с ухудшением погоды

В субботу, 2 ноября, мэр Воронежа Сергей Петрин обратился к горожанам в связи с ухудшением погоды, которое ожидается в ближайшее время. Он сообщил, что районные управы и управление дорожного хозяйства переходят на круглосуточный мониторинг улично-дорожной сети.
— При понижении температур пешеходные зоны в центральной части города будут обрабатываться реагентом. Это позволит не допустить обледенения и скопления песка на поверхности — реагент на них внешне заметен не будет, он практически бесцветный. Что касается дорог, особое внимание при обработке пескосмесью традиционно уделим спускам и подъемам, путепроводам, подъездам к пешеходным переходам и так далее. Уже на следующей неделе проведем контрольный осмотр коммунальной техники — тщательно проверим ее готовность к зиме, выполним при необходимости дополнительные подготовительные мероприятия.
В мэрии просят водителей не оставлять машины вдоль дорог во время осадков — они мешают работе коммунальной техники. Легковые авто будут убирать в рамках рейдов с привлечением сотрудников Госавтоинспекции. В отношении грузового транспорта в горадминистрации также обещают найти «пути решения». По словам Сергея Петрина, компании, работающие с нарушителями, должны получить не только штрафы, но и репутационные риски.
В мэрии также напомнили автомобилистам о необходимости замены летней резины на зимнюю. Ранее на этой неделе «переобуться» водителей призвали в Госавтоинспекции. По закону сделать это нужно до наступления календарной зимы. Время менять резину наступает, когда в течение пяти дней температура воздуха днем не поднимается выше +5… +7 градусов.
Как сообщало РИА «Воронеж», первый настоящий снег в столице Черноземья прогнозировали в грядущие выходные — 3 и 4 ноября. Ожидается, что по ночам температура будет опускаться ниже нуля.
Вечером воскресенья, 3 ноября, местами по региону ожидается сильный снег и обледенение, налипание мокрого снега и ветер с порывами до 17 м/сек. В связи с этим установлен желтый уровень погодной опасности — предупреждение актуально минимум до утра понедельника.