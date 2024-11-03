«Адмирал» разгромил в Хабаровске «Амур» в первом дерби сезона со счётом 5:0

Очередное выездное турне ХК «Адмирал» завершал в Хабаровске. Принципиальный поединок с соседями завершился уверенной победой приморской команды со счётом — 5:0. Это первое дерби из шести, которые пройдут в сезоне КХЛ.
Судьба игры была решена уже в первом периоде, в котором команда из Владивостока забросила четыре гола. Нападающий «Адмирала» Джек Родуолд забросил первую шайбу спустя 54 секунды после стартового свистка. Позже легионер отличился ещё раз в большинстве. Также забивали Вячеслав Основин и Дмитрий Соколов. В начале второго отрезка счёт до крупного довёл Дмитрий Завгородний.
После этого шансы забросить ещё были у обеих команд. Однако результат так и остался неизменным до финального свистка. Голкипер «Адмирала» Василий Демченко оформил первый в сезоне матч на «0». А вообще для вратаря это второй сухой матч против «Амура».
«У нас был сложный выезд. Казань, Уфа, Хабаровск. Игры через день, сменили три часовых пояса. В этой встрече команда вышла с хорошим настроем и выполнила установку на игру. Очень грамотно и с правильным настроем сыграли. Рады, что турне из 5 игр завершилось двумя нашими победами», — сказал главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев.
Счёт 5:0 — не самый крупный в истории поединков давних соперников. «Адмирал» в свое время обыгрывал в Хабаровске «Амур» — 6:0. Но во Владивостоке позже хабаровчане выиграли ещё крупнее — 7:0.
Напомним, что второй год подряд в рамках встреч между «Адмиралом» и «Амуром» в регулярном чемпионате КХЛ будет разыгран Кубок игры. Его получит та из команд, которая в 6 очных игр наберёт больше очков. Год назад приз получили приморцы.
Следующий матч между командами пройдёт 24 ноября во Владивостоке. До этого приморцы встретятся дома с «Металлургом», «Авангардом», «Трактором» и «Автомобилистом». А ещё «Адмирал» успеет перед игрой с «Амуром» съездить по маршруту Москва — Череповец — Омск.