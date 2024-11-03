Право имеют: возвращение «Аркейна» и Безруков в роли адвоката

Новый сериал Сергея Тарамаева и Любови Львовой, создавших хиты «Черная весна» и «Фишер», уже называют младшим братом «Слова пацана». Все-таки в креативных продюсерах числится Жора Крыжовников. Даже одна из главных ролей здесь у Славы Копейкина. На этот раз не Турбо, но все так же близкий к миру криминала и ищущий острых ощущений Петя. Помимо него в центре сюжета еще двое его братьев. Меланхоличный художник Юра и младший Руслан — актеры Макар Хлебников и Хетаг Хинчагов. Пока их мать Флора в исполнении Виктории Исаковой мечтает о гармонии в семье, сыновья становятся все дальше от ключевого принципа «брат за брата». Действие «Детей перемен» разворачивается на фоне 1990-х — времени, когда «жизнь по понятиям» разделяла даже самых близких людей. За бандитизм в сериале отвечает Тимофей Трибунцев в малиновом пиджаке.