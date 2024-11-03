Право имеют: возвращение «Аркейна» и Безруков в роли адвоката

Последний месяц осени невероятно богат на цифровые премьеры разных жанров. «Преступление и наказание» вернулось в график релизов после мистики с отменой запланированной премьеры в октябре. Вполне в духе Достоевского. Зрителей также ждут возвращение одного из анимационных хитов Netflix «Аркейн» и спин-офф «Дюны» о древнем ордене «Бене Гессерит». Для любителей фестивального кино — каннские «Мегалополис» и «Эмилия Перес», для фанатов детективных драм — «Плевако» и «День шакала». «Известия» рассказывают о самых ярких премьерах на российских и зарубежных стримингах в ноябре.
«Преступление и наказание» 18+
«Кинопоиск».
Придется ли современное переосмысление режиссером Владимиром Мирзоевым одного из главных классических романов по душе зрителям или нет, новый сериал «Кинопоиска» в любом случае стал самым обсуждаемым и теперь уже точно — самым ожидаемым проектом осени. Выход «Преступления и наказания» переносили трижды. Изначально премьера была назначена на 26 октября, но по неназванным причинам сериал не вышел в назначенную дату, ровно, как и 27 и 29 числа, на которые сдвигался релиз. Подробнее об этом мы писали здесь.
В остальном всё вроде бы без изменений: роль Родиона Раскольникова по-прежнему у Ивана Янковского, а действие перенесено из Санкт-Петербурга XIX века в современные реалии, где старуха-процентщица стала микрокредиторшей. В день релиза зрители увидят сразу четыре эпизода, оставшиеся шесть серий покажут 30 ноября.
Премьера 2 ноября.
«Аркейн» 18+
Netflix.
Всем игрокам приготовиться! Второй сезон антиутопичного анимационного сериала «Аркейн» по вселенной League of Legend возвращается спустя три года. Первый вышел на Neflix в 2021 году и мгновенно попал в топы по просмотрам сразу в 52 странах. Зрители полюбили «Аркейн» за уникальный стиль анимации, проработанный сюжет и убедительных персонажей. Продолжение не только завершит историю двух разлученных сестер Вай и Джинкс на пороге войны между городами Пилтовер и Заун, но и поставит точку во всем сериале. При этом обычным зрителям разбираться в лоре игры совсем не обязательно, фанаты же найдут в «Аркейне» огромное количество отсылок к League of Legend и любимым героям.
Второй сезон покажут в три захода: первый акт стартует 9 ноября, а продолжение выйдет на Netflix 16 и 23 ноября. «Аркейн-2» также оставил критиков в восторге. Рецензенты отмечают завораживающую озвучку Джинкс от Эллы Пернелл, снова отдают должное анимации и сюжету, заставившему пролить немало слез. Запомнится второй сезон и впечатляющим саундтреком: помимо никуда не девшейся Enemy от Imagine Dragons, в сериале прозвучит музыка Stray Kids, Twenty One Pilots, Майка Шиноды и новой вокалистки Linkin Park Эмили Армстронг, а также Stromae и Woodkid.
Премьера 9 ноября.
«Дети перемен» 18+
START, Wink.
Новый сериал Сергея Тарамаева и Любови Львовой, создавших хиты «Черная весна» и «Фишер», уже называют младшим братом «Слова пацана». Все-таки в креативных продюсерах числится Жора Крыжовников. Даже одна из главных ролей здесь у Славы Копейкина. На этот раз не Турбо, но все так же близкий к миру криминала и ищущий острых ощущений Петя. Помимо него в центре сюжета еще двое его братьев. Меланхоличный художник Юра и младший Руслан — актеры Макар Хлебников и Хетаг Хинчагов. Пока их мать Флора в исполнении Виктории Исаковой мечтает о гармонии в семье, сыновья становятся все дальше от ключевого принципа «брат за брата». Действие «Детей перемен» разворачивается на фоне 1990-х — времени, когда «жизнь по понятиям» разделяла даже самых близких людей. За бандитизм в сериале отвечает Тимофей Трибунцев в малиновом пиджаке.
Точную дату премьеры назовут позже.
«Мегалополис» 18+
Эпический долгострой Фрэнсиса Форда Копполы выйдет на цифровых платформах спустя месяц после своего провала в мировом прокате — картина собрала лишь $13 млн. Премьера «Мегалополиса» состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2024 года. И вот что режиссер и актеры рассказали о фильме для его большего понимания.
В основе сюжета лежит трактат о попытке государственного переворота «О заговоре Катилины» древнеримского историка Гая Салюстия Криспа. Действие фильма разворачивается в альтернативном будущем, в Нью-Йорке, который называется Новым Римом. Гениальный архитектор Цезарь Катилина в исполнении Адама Драйвера мечтает построить город для размеренной и беззаботной жизни. Против его планов выступает коррумпированный мэр Цицерон — играет его Джанкарло Эспозито.
Коппола считает «Мегалополис» своим magnum opus: режиссер работал над картиной порядка 30 лет, при этом идея фильма пришла к нему еще в конце 1970-х после завершения съемок «Апокалипсис сегодня». Он самостоятельно профинансировал «Мегалополис», вложив в него $120 млн. Критики же встретили картину довольно прохладно. Большинство называют «Мегалополис» устаревшим и ругают за сумбур и чрезмерное цитирование Марка Аврелия и Шекспира.
Премьера 12 ноября.
«Плевако» 16+
PREMIER.
У нас есть Шерлок Холмс дома. Роль легендарного московского адвоката середины XIX века Федора Плевако в детективной драме режиссера Анны Матисон исполнил ее муж Сергей Безруков. Адвокат Плевако был известен своей харизмой и ораторским мастерством, позволившими выиграть много дел. Правда, играет Безруков не реального Федора Никифоровича, а условный собирательный и альтернативный образ. Отсюда смена имени главного героя на Николая Федоровича. Хотя «Плевако» не совсем претендует на историческую достоверность, реальные судебные дела в самом сериале остались. Александр II, Савва Мамонтов и Валентин Серов тоже присутствуют. И даже преступница Сонька-Золотая ручка, которая обязательно захочет отомстить «московскому златоусту».
Премьера 7 ноября.
«День шакала» 18+
Peacock.
Третья экранизация одноименного романа Фредерика Форсайта о неудачном, но вполне реальном покушении на жизнь президента Франции Шарля де Голля. Однако новый сериал, как и фильм «Шакал» 1997 года с Брюсом Уиллисом в главной роли — это вольная интерпретация, классический роман переосмыслен в современной политической обстановке. Хладнокровного и безжалостного киллера сыграл Эдди Редмейн, для оскароносного актера это первая роль в крупном проекте за последние два года. Редмейну для перевоплощения в Шакала потребовалось четыре месяца ежедневных интенсивных тренировок с оружием. Снайпера в новом сериале преследует сотрудница британской разведки Бьянка в исполнении Лашаны Линч, ей поручено раскрыть личность убийцы. Ситуацию осложняет тот факт, что Шакал искусно скрывается, примеряя на себя образы разных национальностей и возрастов.
Премьера 14 ноября.
«Молот ведьм» 16+
START, Okko.
«Молот ведьм» продолжает развивать тренд на русское этно-фэнтези на отечественных стримингах вслед за «Сергием против нечисти» и «Волшебным участком». Действие в новом сериале разворачивается в небольшом городе Калязине на берегу Волги. В одном из секретных институтов магию пытаются сделать подвластной науке. Правда, из-за ошибки на воле оказывается бывшая в заточении могущественная ведьма, повелевающая стихиями. Постепенно в Калязине, отрезанном от остального мира стеной из заколдованного борщевика, начинают пропадать люди. Их место занимают создания из славянских мифов: русалки, лешие, домовые. Если ведьму не остановить, нечисть подчинит себе всю планету. На помощь приходят богатыри, правда, в реальности сериала это самые обычные люди — Илья Муромцев, Алеша Попов и Никита Добрынин.
Премьера 2 ноября.
«Музыка Джона Уильямса».
Disney +
«Звездные войны», «Гарри Поттер», «Индиана Джонс», «Список Шиндлера», «Инопланетянин» — все эти фильмы, прочно вошедшие в культурный код нескольких поколений, мы узнаем уже лишь по первым нотам их музыкальных тем. Их создателю, 92-летнему маэстро, композитору Джону Уильямсу, и посвящен новый документальный фильм Disney. Сам Уильямс, как и положено настоящему гению, фигура кроткая, скромная и довольно ироничная. Поэтому о его бесчисленном вкладе в кинематограф и влиянии на популярную культуру рассказывают старый друг Уильямса режиссер Стивен Спилберг, постановщики Джордж Лукас, Крис Коламбус, Джей Джей Абрамс и фронтмен Coldplay Крис Мартин.
Премьера 1 ноября.
«Дайте шоу» 18+
«Иви», KION.
Новый сериал Дмитрия Литвиненко и Ксении Чашей оставил противоречивые впечатления еще после первого показа в конкурсе фестиваля «Пилот» летом 2024 года. Проект рассказывает о внутренней кухне скандальных ток-шоу и темном закулисье эстрады, однако дисклеймер в начале каждого эпизода предупреждает, что все совпадения случайны.
Одиозного певца Кирилла Артемьева — непривычный образ актера Милоша Биковича — обвиняет в изнасиловании молодая исполнительница Вера. В поисках спасения от культуры отмены Артемьев приходит на скандальное ток-шоу «Правда», которое неизбежно ассоциируется с передачей «Пусть говорят». Пострадавшую Веру сюда же приводит ее бывший парень Паша. Молодой человек заступается за подругу, но свои корыстные цели тоже имеет. Паша — стажер в «Правде», от того, насколько сенсационный материал он принесет руководству программы, зависит его карьера на ТВ.
Премьера 1 ноября.
«Эмилия Перес» 18+
Netflix.
Мексиканский мюзикл «Эмилия Перес» считался главным фаворитом Каннского кинофестиваля этого года. И хотя «Золотая пальмовая ветвь» ушла «Аноре», режиссер «Эмилии Перес» Жак Одиар уехал из Канна с призом жюри — третьей по значимости наградой. Приз за лучшую женскую роль достался всему ансамблю актрис картины — Зои Салдане, Селене Гомес, Адриане Пас и Карле Гаскон. Теперь «Эмилия Перес» будет представлять Францию в оскаровской гонке, а чем покорила лента каннское жюри и публику, мы писали здесь.
Новый фильм Одиара — снятая полностью на испанском языке эксцентричная история о мексиканском наркобароне, который инсценировал свое исчезновение, чтобы кардинально изменить жизнь. Изначально задумывавшаяся как опера, «Эмилия Перес» — это микс криминального триллера, драмы и музыкальной комедии. Как ранее отмечал постановщик, больше всего его привлекают люди, которых трудно описать, поэтому новый фильм четко соответствует принципам его создателя.
Премьера 13 ноября.
«Уроки китайского».
«Амедиатека».
Первый оригинальный сериал онлайн-кинотеатра «Амедиатека» и режиссерский дебют актера Ивана Макаревича, который также выступил композитором сериала. Главные герои — старшеклассник Никита Симачев и его телохранительница, участница влиятельного китайского клана Мэйлин. Такая серьезная охрана школьника обусловлена тем, что отец Никиты — известный и влиятельный фармаколог, за чьей революционной разработкой идет активная охота. Макаревич — большой любитель аниме, поэтому не случайно сценарий его первого проекта отсылает к японской анимации о простых школьниках, внезапно оказывающихся в беде.
Премьера 21 ноября.
«Блиц» 13+
Apple TV+
Сирша Ронан, которая для многих по-прежнему в первую очередь ассоциируется с 13-летней Брайони Таллис из «Искупления», в новом фильме Стива МакКуина играет роль матери-одиночки, отправляющей своего девятилетнего сына-метиса Джорджа в деревню. Как можно дальше из разбомбленного в 1940 году немецкой авиацией Лондона. В отчаянном стремлении воссоединиться с матерью, мальчик при первой же возможности спрыгивает с поезда. Пытаясь вернуться в город, Джордж оказывается в опасности не сколько из-за военной операции «Блиц», сколько из-за ксенофобии и расизма лондонцев. И здесь невольно напрашиваются сравнения с творчеством Чарльза Диккенса.
Военная драма получила высокие оценки критиков и 77% положительных рецензий на сайте Rotten Tomatoes. Картину хвалят за актерскую игру и предельную человечность сюжета.
Премьера 22 ноября.
«Дюна: Пророчество».
HBO.
Спин-офф космической эпопеи Дени Вильнева о таинственном женском ордене «Бене Гессерит». В основе сюжета нового сериала лежит не оригинальная история, а роман сына Фрэнка Герберта Брайана. События «Пророчества» разворачиваются за 10 тысяч лет до приключений Пола Атрейдеса, поэтому никого из каста новой «Дюны» зрители не увидят. Главные роли у Марка Стронга, Эмили Уотсон и Оливии Уильямс. Сам Вильнев тоже никакого отношения к сериалу не имеет, спин-оффом занимались режиссеры Анна Ферстер, Джон Камерон и Ричард Дж. Льюис.
Премьера 17 ноября.