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Что можно и нельзя делать в Илларионов день 3 ноября, когда узнают о похолодании

Собрали приметы и запреты на 3 ноября, когда празднуют Илларионов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 3 ноября вспоминает святого Иллариона Великого. В народе принято праздновать Илларионов день. Так, в указанную дату узнавали о резком похолодании.

Что нельзя делать 3 ноября.

День не подходит для поездок на дальние расстояние. Считается, что это может привести к потере благополучия. Не рекомендуется отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Также 3 ноября старались долгое время не стоять на перекрестках.

Что можно делать 3 ноября.

По традиции, Илларионов день старались провести дома. Следует провести генеральную уборку, стирку. Кроме того, женщины 3 ноября занимались рукоделием.

Согласно приметам, солнечная погода говорит про резкое похолодание. Красное солнце указывает, что следующий день выдастся морозным.

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